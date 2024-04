Kommunen Ehrenamtliche Bürgermeister sorgen sich um Nachfolger

Gehen Deutschlands Gemeinden die ehrenamtlichen Bürgermeister aus? Diese Sorge haben zumindest viele aktuelle Amtsinhaber. In einer Forsa-Umfrage für die Körber-Stiftung gaben 71 Prozent der 1549 Befragten an, auf ihre Kommune komme ein „Nachwuchsproblem“ zu. Nur 22 Prozent waren der Ansicht, dass es genügend geeignete Interessentinnen und Interessenten für die Aufgabe gebe. 33 Prozent der Befragten gaben an, dass sie nicht wieder kandidieren würden - die meisten nannten dafür Altersgründe. 51 Prozent wollen dagegen wieder antreten.