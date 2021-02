Folgen des Hochwassers : Trotz starker Fluten und viel Regen bleiben die Böden viel zu trocken

Dunkle Wolken ziehen über ein Feld mit jungen Pflanzen - die Böden sind langjährig betrachtet viel zu trocken, auch wenn es in diesem Winter viel Niederschlag gab. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Viele Regionen des Landes haben in diesem Winter heftige Hochwasser erlebt. Hinzu kommt viel Schnee und in Folge Schmelzwasser. Dennoch fehlt es den Böden vielerorts an Feuchtigkeit. Die Gründe dafür haben sich über die vergangenen Jahre aufgebaut - und könnten sich weiter verschärfen.

Von Maximilian Plück und Jana Wolf

Regenfälle und Schmelzwasser hatten den Rhein Anfang des Monats so stark anschwellen lassen, dass die Wassermassen über die Ufer traten. Auch in anderen Teilen Deutschlands kam es zu teilweise schweren Hochwassern. Nun, da die akuten Hochstände überwunden sind, stellt sich die Frage, ob zumindest die chronisch trockenen Böden profitiert haben. Aber: Fehlanzeige. Noch immer fehlt es den Böden vielerorts massiv an Feuchtigkeit. Betrachtet man den Dürremonitor des Leipziger Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) sind große Teile des Landes noch immer orange bis rot, was übersetzt schwere bis extreme Dürre bedeutet. In Mittel- und Ostdeutschland sind weite Flächen sogar dunkelrot: außergewöhnliche Dürre. Wie passt das zu den starken Niederschlägen in diesem Winter?

Um die Diskrepanz zu verstehen, ist eine Unterscheidung zwischen dem Gesamtboden und dem Oberboden notwendig. Beim Gesamtboden gibt das UFZ die Bodenfeuchte bis zu einer Tiefe von etwa 1,80 Metern an. Beim Oberboden wird, wie der Name schon sagt, nur die Oberfläche bis zu einer Tiefe von circa 25 Zentimetern gemessen. Betrachtet man nur den Oberboden, erscheint der Großteil des Landes auf der Karte weiß: kein Indikator für Dürre. Zwar gibt es in Mitteldeutschland und im Süden Bayerns noch immer gelbe bis orange Flächen: ungewöhnlich trocken bis moderate Dürre. Die stärkeren Dürreerscheinungen treten erst in tieferen Lage auf.

„Der Gesamtbodenzustand kann ohne weiteres sehr trocken sein, obwohl die Oberfläche matschig ist und Pfützen an der Oberfläche stehen“, sagt Andreas Marx, der am UFZ den Dürremonitor leitet. Besonders bei trockenen Bodenschichten bewege sich Wasser nur sehr langsam nach unten und somit fülle sich der Gesamtboden nur langsam wieder auf.

Diese Einschätzung deckt sich mit Erfahrungen im hochwasser-gebeutelten Nordrhein-Westfalen. Trotz der starken Regenfälle habe sich die Dürre-Situation in den zurückliegenden Wochen lediglich im Oberboden etwas entspannt, sagte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) unserer Redaktion. „Aber unterhalb von 1,5 Metern ist es nach wie vor zu trocken. Wir hatten unterdurchschnittliche Regenfälle in den vergangenen Jahren.“ Die Trockenperioden wirkten noch bis heute nach. „Bis sich das wieder eingependelt hat, kann es noch dauern. Das Gleiche gilt auch für die Grundwasserstände“, so die NRW-Ministerin.

Die Anpassung an Extremwetterlagen spielt bundesweit eine zunehmend große Rolle. Die extrem trockenen Sommermonate der vergangenen Jahre haben zu niedrigen Pegelständen der Flüsse und zu lokalen Einschränkungen der Trinkwasserversorgung geführt, teilte das Bundesumweltministerium (BMU) auf Nachfrage mit. „Außergewöhnliche Dürre, auch in Verbindung mit Starkregenereignissen, stellt auch viele landwirtschaftliche Betriebe vor große Probleme durch Mindererträge bis hin zu örtlich vollkommenem Ausfall von Ackerkulturen sowie im Grünland“, sagte ein Ministeriumssprecher. Es komme vermehrt zu Stickstoff- und Phosphor-Überschüssen, in den Wäldern setzte Trockenstress und ein übermäßig hoher Schädlingsbefall besonders den Nadelbäumen zu. Zugleich versucht das „Zu-viel“ an Wasser für Probleme. „Es ist davon auszugehen, dass extreme Hochwasserereignisse perspektivisch häufiger vorkommen könnten“, so der Sprecher.

Können die großen Wassermengen, die sich in diesem Winter durch starke Niederschläge angesammelt haben, nicht langsam einsickern und zu mehr Feuchte in der Tiefe der Böden führen? Die Forscher klingen nicht besonders optimistisch. Wegen der langjährigen Dürre würde das Wasser oberflächlich abfließen und stattdessen die Flüsse füllen, sagt UFZ-Forscher Marx.

Laut Fred Hattermann, der am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zu hydroklimatischen Risiken forscht, könnten die oberflächlichen Wasservorräte auch recht schnell wieder aufgebraucht sein, falls es wieder ein sehr trockenes Frühjahr geben wird. „Insgesamt verbraucht die Vegetation durch die höheren Temperaturen mehr Wasser über das Jahr“, sagt Hattermann. „Falls das nicht durch steigende Niederschläge kompensiert wird, wird es besonders im Sommer immer wieder zu Trockenperioden kommen.“ Die starken Schneefälle würden zwar einen Speicher bilden, der die Wassermengen in den Flüssen im Frühjahr und Sommer durch die Schmelze stützen wird. „Falls es allerdings zu starken Temperaturanstiegen kommt, kann es auch weitere Hochwasser auslösen.“

Im BMU plädiert man dafür, den Rückhalt von Wasser in der Fläche auszubauen. Grundsätzlich sind für die Bewirtschaftung der Gewässer zwar die Länder zuständig. Das sogenannte Wasserhaushaltsgesetz eröffne den Ländern jedoch die Möglichkeit, in Hochwassergebieten per Verordnung zu reagieren und etwa die Umwandlung von Wald in Ackerland oder weitere Versiegelung von Flächen zu verbieten. „Generell ist es sinnvoll in möglichst vielen Bereichen wie beispielsweise der Land- und Forstwirtschaft und der Stadtentwicklung natürlichen Wasserrückhalt zu bewahren und zusätzlich zu schaffen, um Austrocknung möglichst gering zu halten“, so der Ministeriumssprecher.