Türkischer Journalist Dündar: Deutschland verbeugt sich vor Erdogan

Dündar warf der Bundesregierung vor, ihre Ideale für aktuelle Interessen zu opfern. „Wenn man es mit einem Autokraten zu tun hat, sollte man sich sehr klar darüber sein, was man akzeptieren kann und was nicht“, sagt er. Erdogan sei ein Experte darin, Krisen für sich zu nutzen und in Chancen zu verwandeln. Er habe das in der Flüchtlingskrise getan, in der Ukraine-Krise und auch im Streit um den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland. „Und jetzt will er diese Krise in Israel wieder für sich nutzen. Wenn sie ihn also gewähren lassen, wird er es tun.“