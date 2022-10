Corona-Maßnahmen : Druck auf Länder für Maskenpflicht wächst

Berlin Der Herbst ist da, und Corona-Ansteckungen breiten sich wie erwartet wieder schneller aus. Bei regionalen Problemen könnte jetzt auch der Staat vor Ort stärker gegensteuern.

Das Infektionsgeschehen zog zuletzt tendenziell weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 793,8 an – nach 799,9 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Vortag und 462,4 vor einer Woche. Dabei gibt es regional weiter erhebliche Unterschiede - von 1573,3 im Saarland bis 302,5 in Hamburg. Über der Schwelle von 1000 liegen aktuell nach RKI-Daten auch Bayern (1016,6) und Hessen (1002,7). In NRW lag sie zuletzt bei 637,6, in Niedersachsen bei 871,2 und in Rheinland-Pfalz bei 951,4.