Bundestagswahl Druck auf Ampel wächst nach Berliner Wahlwiederholung

Bis zur Europawahl am 9. Juni und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September bleibt wenig Zeit. Und so mahnte FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach dem „bitteren Ergebnis“ seiner Partei zur Kurskorrektur. Berlins SPD-Chefin Franziska Giffey forderte, dass ihre Partei in der Bundesregierung „die Unzufriedenheiten, die in der Bevölkerung da sind“, stärker aufgreifen müsse. Der CDU-Landeschef und Regierende Bürgermeister Kai Wegner wertete das Ergebnis als Stoppsignal für die Ampel.