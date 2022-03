Pandemie : Drosten: Kein infektionsfreier Sommer, Maske wird bleiben

Berlin- Der Frühling steht vor der Tür, die Infektionszahlen sinken - steht uns nun ein sorgenfreier Sommer bevor? Der Virologe Drosten mahnt, blickt auf den neuen Omikron-Subtyp BA.2 und sagt: Maske auf!

Omikron-Welle und Jahreszeiten

Drosten gab zu bedenken, dass beispielsweise in Südafrika die Omikron-Welle mitten im Hochsommer steil gestiegen sei. Er gehe im Sommer in Deutschland zwar nicht davon aus, dass man eine „ungebändigte“ Welle sehen werde, aber „man wird sich auch im Sommer mit diesem Omikron-Virus anstecken können“. Entsprechend halte er es auch im Sommer für ratsam, weiter in Innenräumen Masken zu tragen. Besonders das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen sei auf lange Sicht „die effizienteste Maßnahme überhaupt“.