Scharfe Drohung von Mark Zuckerbergs Meta : Droht Facebook und Instagram in Europa das Aus?

Facebook-Mitarbeiter mit dem neuen Logo des Facebook-, Instagram- und WhatsApp-Besitzer Meta Ende Oktober 2021 in Menlo Park. Foto: AP/Tony Avelar

Analyse Brüssel In seinem jüngsten Jahresbericht hat der Meta-Konzern von Mark Zuckerberg damit gedroht, Facebook und Instagram in Europa abzuschalten, wenn die EU-Auflagen fortbestehen. Was hinter dem Streit steckt und wie er ausgehen dürfte.