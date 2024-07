Bauteile für die Kriegsmaschinerie Russland-Sanktionen umgangen? Urteil gegen Geschäftsmann aus dem Saarland erwartet

Weil sie illegal elektronische Bauteile für Drohnen an Russland geliefert haben sollen, stehen zwei Geschäftsleute aus Deutschland seit mehreren Wochen in Stuttgart vor Gericht. Nun will das Oberlandesgericht entscheiden, ob der Mann aus Saarland und die Unternehmerin aus Baden-Württemberg sich schuldig gemacht haben. Möglicherweise fällt am Mittwoch das Urteil.