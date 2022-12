DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt : “Wir merken das bei den Kleiderkammern“

Interview Berlin Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat laut Präsidentin Gerda Hasselfeldt so viele Spenden wie noch nie erhalten. Vor allem für die Ukraine-Hilfe. Auch verzeichnete das DRK einen Ansturm auf die Kleiderkammern - und sieht Handlungsbedarf bei der Ersten Hilfe.

Hasselfeldt In diesem Jahr waren die Hilfs- und die Spendenbereitschaft der Bürger sehr groß. Wir werden mehr als 150 Millionen Euro an Spenden erhalten. Davon waren etwa 118 Millionen Euro für die Ukraine-Hilfe. Die Situation der Menschen in der Ukraine und die der von dort Geflüchteten bewegt unsere Bürger nach wie vor. Mehr als 100 Millionen Euro an Spenden waren es übrigens in 2021. Das war auch schon ein sehr hoher Betrag. Damals hatten wir die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW.