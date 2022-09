Drittes Entlastungspaket : Drittes Entlastungspaket beschlossen – eine Maßnahme kommt unerwartet

Energiepauschale für Rentner, Gaspreisdeckel oder Wohngeld – bevor das dritte Entlastungspaket in trockenen Tüchern war, wurde viel diskutiert. Alle sind alle Maßnahmen bekannt.

Update vom 4. September: Bundeskanzler Scholz hatte bei einer Kabinettsklausur Mitte der Woche ein „möglichst maßgeschneidertes, möglichst effizientes, möglichst zielgenaues Entlastungspaket“ angekündigt. Wegen der Preisexplosion, vor allem im Energiesektor, war der Druck auf die Koalition zuletzt immer mehr gewachsen, die Bürger spürbar zu entlasten. Nach stundenlangen Beratungen sind die Spitzen der Ampelkoalition am Sonntagvormittag vor die Presse getreten, um die Maßnahmen des dritten Entlastungspakets zu verkünden.

Neues Entlastungspaket: Alle Maßnahmen im Überblick

Dabei gab es auch einige Überraschungen, wie die Strompreisbremse. Dass sich die wirtschaftsliberale FDP auf eine Abschöpfung der Gewinne von Energiekonzernen überzeugen lässt, hielten Beobachter im Vorfeld für unwahrscheinlich.

Das dritte Entlastungspaket auf einen Blick

Es soll eine Strompreisbremse für den Basisverbrauch von Privathaushalten geben, die durch Gewinnabschöpfung bei den Energiefirmen finanziert werden soll.

Wohngeldberechtigte erhalten einen Heizkostenzuschuss von 415 Euro.

Energiepauschale von 300 Euro wird auf für Rentner ausgeweitet. Die Einmalzahlung an Rentner ist für Dezember geplant.

Einmal-Zahlung an Studierende in Höhe von 200 Euro

Der Anstieg der Netzentgelte soll gedämpft werden

Die ursprünglich beschlossene Steigerung der CO2-Preise wird ausgesetzt

Wohngeldreform: Kreis der Anspruchsberechtigten wird auf zwei Millionen Menschen ausgeweitet

: Kreis der Anspruchsberechtigten wird auf zwei Millionen Menschen ausgeweitet Hartz IV wird zum 1. Januar 2023 in ein Bürgergeld umgewandelt und durch die Berücksichtigung der Inflation auf einen Regelsatz von etwa 500 Euro erhöht.

Die Besteuerung von Rentenbeiträgen soll 2023 wegfallen und Bürgerinnen und Bürgern eine Entlastung von fünf Milliarden Euro bringen.

Das Kindergeld wird zum 1. Januar für das erste und zweite Kind um 18 Euro angehoben

wird zum 1. Januar für das erste und zweite Kind um 18 Euro angehoben Für Neun-Euro-Ticket-Nachfolge stellt der Bund 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung

Erstmeldung vom 2. September: Energiepauschale für Rentner, 9-Euro-Ticket & Co. – darüber wird diskutiert

Angesichts der Preisexplosion an den Tankstellen, Gasumlage und steigender Lebensmittelpreise blicken viele Menschen sorgenvoll in die Zukunft. Die Rufe nach weiteren Entlastungen durch die Regierung werden immer lauter. Diese spannt Bürger und Unternehmen jedoch weiterhin auf die Folter. Ob Energiepauschale, Mietzuschuss oder Gaspreisdeckel – welche Entlastung für den Winter nun wirklich kommen werden, ist bislang nicht bekannt. Fest steht: Der Koalitionsausschuss kam am Samstagmorgen zu Beratungen über ein neues Entlastungspaket zusammen.

Dem Ausschuss gehören Vertreter von SPD, Grünen und FDP aus Partei, Fraktion und Bundesregierung an. Die Runde wollte über weitere Maßnahmen zur Entlastung der Bürger beraten. Nach Informationen der Deutschen-Presseagentur hat sich die Koalition in der Nacht zu Sonntag geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz will am Vormittag die Ergebnisse präsentieren.

Am folgenden Dienstag beginnt bereits die Haushaltsdebatte im Bundestag. Vor diesem Hintergrund stand die Koalition unter Zugzwang, sich auf ein drittes Entlastungspaket festzulegen, um die daraus resultierenden Mehrkosten offenzulegen.

Neues Entlastungspaket wird erwartet – Rehlinger fordert Entlastungen für Rentner und Studenten

Wie die Bürger letztendlich entlastet werden sollen, darüber wurde in den vergangenen Tagen eifrig diskutiert. „Es ist ganz offenkundig klar geworden, dass es hier letztendlich um ein Gerechtigkeitsthema geht“, sagte Anke Rehlinger (SPD) am Freitag. Die Ministerpräsidentin im Saarland forderte in diesem Zusammenhang eine Entlastung für Rentner. Sie waren bei der Energiepauschale für September leer ausgegangen.

Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits vergangene Woche Entlastungen für Rentner im dritten Entlastungspaket angekündigt hatte, tat es ihm Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Donnerstag via Twitter gleich.

Es folgt ein Überblick über konkrete Maßnahmen zur Entlastung der Bürger, die im Raum stehen:

Weniger Mehrwertsteuer auf Gasumlage

Alle Gaskunden sollen ab Oktober zusätzlich 2,4 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, um einen katastrophalen Kollaps im Energiesektor zu verhindern. Kritisiert wird daran, dass auch Firmen von der Umlage profitieren könnten, die zuletzt ihre Profite massiv steigern konnten wie etwa Mineralölkonzerne. Daher prüft die Bundesregierung nun Korrekturen.

Für den Endverbraucher stellt sich in diesem Zusammenhang eine ganz andere Frage: Wird die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt, um die Kostenexplosion zu verringern? Ja, sagt Olaf Scholz. Wie der Bundeskanzler am Donnerstag mitteilte, wird bis zum 31. März 2024 für Gasverbrauch der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben anstatt regulär 19 Prozent gelten.

Gas- und Strompreisdeckel

Rehlinger hat vom Bund einen Gas- und Strompreisdeckel und eine ernsthafte Prüfung eines Industriestrompreises gefordert. Dieser Vorschlag wurde zuvor vor allem von Gewerkschaften lautstark formuliert. Er sieht vor, dass Haushalte zu einem günstigen Garantiepreis eine bestimmte Menge an Gas bekommen. Wer jedoch mehr verbraucht als die Sockelmenge, zahlt alles – einschließlich der Gasumlage auf die Sockelmenge – aus eigener Tasche.

Die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm forderte die Bundesregierung ebenfalls auf, sich beim geplanten neuen Entlastungspaket auf die Gas-Kunden zu fokussieren, „mit einem klugen Tarif, der den Gaspreis deckelt, aber nicht zu niedrig“. Die Volkswirtschaftsprofessorin ist Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, dem Gremium der sogenannten Wirtschaftsweisen.

Kritiker monieren am Gas-Preisdeckel, dass er nicht zielgerichtet ist, da auch vermögende Haushalte Gas zunächst zum günstigen Garantiepreis erhalten würden. Zudem wären Haushalte in mangelhaft isolierten Immobilien durch den höheren Verbrauch klar benachteiligt.

Was folgt auf das 9-Euro-Ticket?

Die 9-Euro-Tickets ermöglichten im Juni, Juli und August jeweils für einen Monat bundesweit Fahrten in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Sonderaktion, um Fahrgäste von gestiegenen Energiekosten zu entlasten, lief am Mittwoch aus. Nach Branchenangaben wurden rund 52 Millionen Tickets verkauft.

Nach dem Auslaufen der Aktion zum 31. August wird um die Nachfolge gerungen: 49-, 99-Euro-Ticket oder ein Jahresabo für 1099 Euro, die Vorschläge sind vielfältig. Mit einem baldigen Nachfolger ist jedoch nicht zu rechnen. Auf Wunsch von

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) soll die Frage bis Ende des Jahres geklärt sein. „Unser Ziel sollte sein, spätestens zu Beginn des Jahres 2023 ein neues Ticket zu haben“, sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Mediengruppe VRM. „Ich möchte ein vom Preis her möglichst attraktives Ticket, das deutschlandweit gilt und als Abo-Variante zu kaufen ist.“

Unwahrscheinlich: Längere Atom-Laufzeiten

Grimm plädiert angesichts der Energiekrise auch für eine Verlängerung der Atom-Laufzeiten um fünf Jahre. Es sei dringend notwendig, nicht nur einen Streckbetrieb der Atommeiler zu beschließen, sondern die Laufzeiten um fünf Jahre zu verlängern, sagte Grimm am Freitag auf der Klausur der Unionsfraktionsspitze im oberbayerischen Murnau.

Dies gelte auf jeden Fall für die drei Kraftwerke, die noch am Netz seien. Zudem müsse man prüfen, ob man auch weitere Atomkraftwerke wieder „an den Markt“ bringen könne. Zuletzt haben sich Vertreter der Grünen kategorisch gegen eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten ausgesprochen.

Am Samstagmorgen hieß es, dass der Ampel-Koalitionsausschuss wird die Frage eines möglichen Weiterbetriebs der deutschen Atomkraftwerke nach Angaben der Grünen keine Rolle spielen. "Wir verhandeln an diesem Wochenende im Koalitionsausschuss das dritte Entlastungspaket. Die Atomfrage gehört nicht dazu", sagte ein Parteisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollten am Samstag auch über den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke verhandeln.

Wohngeld für mehr Menschen

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) will eine Reform des Wohngelds für Menschen mit niedrigen Einkommen zum 1. Januar 2023 auf den Weg bringen. „Ich will, dass mehr Menschen Wohngeld bekommen. Wir werden den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich ausweiten“, sagte die SPD-Politikerin am Montag, 29. August, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).