Extremismus Dritter Terrorprozess gegen „Reichsbürger“-Gruppe Reuß

Das Münchner Oberlandesgericht verhandelt nun von heute an gegen die übrigen mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe, darunter sollen mehrere Gründungsmitglieder sein. Die Aufsplittung des Falls in mehrere Verfahren, insbesondere aufgrund der großen Zahl an Angeklagten, stellt die versammelten Prozessbeteiligten vor große Herausforderungen.