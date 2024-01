Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart Balsam auf die Seele der Liberalen

Gemessen an dem, was sein Koalitionspartner und Ressortkollege Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag beim Bauernprotest in Schleswig-Holstein hat erleben müssen, kommt Christian Lindner an diesem Samstag in Stuttgart glimpflich davon. Keine wütenden Landwirte, keine Wutbürger, die den FDP-Vorsitzenden beim traditionellen Dreikönigstreffen vor dem Stuttgarter Opernhaus nötigen wollen, wie es ein wütender Mob im hohen Norden mit Wirtschaftsminister Habeck getan hat, als sie ihn am Verlassen einer Fähre hinderten.