Neue Debatte über Bundeswehr-Finanzierung Donald Trump und die Frage der deutschen Verteidigungsfähigkeit

Noch ist er nicht einmal US-Präsidentschaftskandidat, doch Ex-US-Präsident Donald Trump ist bereits jetzt in der Lage, in der westlichen Welt und vor allem in Deutschland aufgeregte Debatten auszulösen. Seine Drohung, säumigen Nato-Mitgliedern den militärischen Beistand des Bündnisses bei einem Angriff etwa von Russland zu verweigern, hat die Verteidigungspolitiker im Bundestag wachgerüttelt. Denn Deutschland wird den von Trump eingeforderten Anteil der Verteidigungsausgaben von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung – die so genannte Nato-Quote – nur in den Jahren 2024 bis 2027 erreichen. Denn das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wird bis 2027 aufgebraucht sein. Wie Deutschland danach die Nato-Quote erfüllen will, steht in den Sternen. Ab 2028 benötige er im Etat jährlich bis zu 56 Milliarden Euro mehr als bisher, hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorgerechnet.