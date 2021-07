Diskussion um Corona-Maßnahmen : Neuer Wegweiser für die Pandemie gesucht

Berlin/Düsseldorf Wegen der Impfungen sagt die Inzidenz weniger über das aktuelle Pandemie-Geschehen aus. Nun könnte ein neuer Indikator die Bewertung der Lage in Deutschland ändern.

Lange Zeit war die Inzidenz das Maß aller Dinge. Die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner zeigte an, wie schlimm Corona in einzelnen Kommunen wütete. Von ihr hängt es bis heute ab, welche Auflagen und Freiheiten gelten. Die Bild-Zeitung berichtet nun unter Berufung auf ein Dokument des Robert Koch-Instituts über eine „Wende in der Corona-Politik“: Nun soll die „Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) als zusätzlicher Leitindikator für die Politik gelten. Das RKI wollte sich dazu nicht äußern. An diesem Dienstag wird Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) das RKI besuchen und eine Pressekonferenz abhalten.

Welche Kennzahlen sollen künftig gelten?

Die Bundesregierung löst sich künftig ein Stück weit von der Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab für Corona-Einschränkungen. Die Zahl bleibe zwar eine wichtige Orientierung, betonten Regierungssprecher Steffen Seibert und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag. Seibert verwies aber darauf, dass sich der Zusammenhang zwischen Corona-Fallzahlen und Zahl der Intensivpatienten „möglicherweise verändert“ habe. Es gebe keinen „Automatismus“, sagte er auf die Frage, ob eine Bundesnotbremse bei einer Inzidenz von 100 wieder eingeführt werden solle. Man werde dies notfalls in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden.

Was sagen die Kliniken?

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Ingo Morell, sieht den neuen Indikator positiv, befürchtet aber zugleich neue Bürokratie. „Mit zunehmender Durchimpfung verliert die Inzidenzzahl als hauptsächlicher Parameter zur Einschätzung der Gefährlichkeit der Pandemie ihren Wert. Es ist vernünftig, die Zahl der Hospitalisierungen einzubeziehen“, sagte Morell unserer Redaktion. „Allerdings ist die Erhebung dieser Daten bereits im Infektionsschutzgesetz geregelt. Dass es nun eine gesonderte Verordnung geben soll, verstehen wir nicht und befürchten noch mehr Bürokratielast für die Beschäftigten im Krankenhaus.“ Laut einer Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums sind die Kliniken ab Dienstag dazu verpflichtet, mehr Daten über Corona-Patienten mitzuteilen. So müssen sie Geschlecht, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Impfstatus, Dauer des Klinik-Aufenthalts, Intensivbehandlung und das Vorhandensein von Antikörpern im Blut erfassen.

Wie bewerten die Bundesländer die Lage?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, er wolle von der Sieben-Tage-Inzidenz zur Beurteilung der Corona-Lage vorerst nicht abrücken. Dies hielte er für verfrüht, sagte der CSU-Chef. Es sei aber „sehr sinnvoll“, etwa die Corona-Krankenhaus-Zahlen dazu in Relation zu setzen und zudem einen Koeffizienten zu finden, der die hohe Zahl der Geimpften berücksichtige. Vielleicht müsse man Grenz­werte auch erhöhen. Sowohl die Bundesnotbremse als auch die Coronaschutz-Verordnungen der Länder hängen an den Inzidenzwerten. Nordrhein-Westfalen etwa hat gerade erst die Inzidenzstufe „Null“ eingeführt. Sie gilt in Kreisen und kreisfreien Städten, die seit mindestens fünf Tagen eine Sieben-Tage-Inzidenz von zehn oder weniger aufweisen. Hier sind ein Großteil der pandemie-bedingten Einschränkungen aufgehoben, es gibt keine Kontaktbeschränkung mehr.

Wie sieht es international aus?

Großbritannien etwa lässt sich von seiner Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr beeindrucken. Diese liegt aktuell bei 320. Zugleich sind aber 51 Prozent der Briten vollständig geimpft, und 68 Prozent haben bereits die Erstimpfung. Trotz der hohen Inzidenz will Premier Boris Johnson in England ab dem 19. Juli fast alle Auflagen kippen. Das bestätigte Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im Parlament. Ab kommender Woche fallen damit voraussichtlich Abstandsregeln, Maskenpflicht und die verpflichtende Registrierung etwa beim Restaurantbesuch weg. Auch Nachtclubs und Diskotheken dürfen dann wieder öffnen. Zahlenmäßige Beschränkungen für Feiern der Veranstaltungen soll es nicht mehr geben.

