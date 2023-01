Digitaler Check-in für Hotels : Wann verschwindet der Meldeschein aus Papier?

Exklusiv Berlin Die Digitalisierung in Deutschland ist ein Problem. Auch beim Einchecken - eigentlich sollte der handschritftlich ausgefüllte Meldeschein längst der Geschichte angehören. Doch die Ampel kommt bei einer digitalen Lösung offenbar nicht voran.

Es nervt manchmal, wenn man im Hotel erst einmal einen Meldeschein ausfüllen muss. Und dann auch noch der Bürokratieaufwand, der damit verbunden ist: 2,10 Euro an Kosten pro Check-in veranschlagte die Bundesregierung unlängst in einem Bericht an den Tourismusausschuss des Bundestages, eine gesamtwirtschaftliche Ersparnis von rund 180 Millionen Euro sei durch eine digitale Umstellung möglich. Eigentlich sollte das lästige Formular daher längst der Geschichte angehören. Wann ist es denn nun soweit?

Dabei gab es bereits ein Pilotprojekt mit rund 120 Hotels, mit einer auf Daten des Personalausweises basierenden „Basis-ID“, einer ID-Wallet-App, mit einem melderechtskonformen Check-in samt Authentifizierung per QR-Code. Doch am Ende scheiterte das Vorhaben aufgrund von Sicherheitsbedenken. Und nun? Bislang sei noch keine neue Lösung entwickelt, die auch die „technischen und wirtschaftlichen Belange der Beherbergungsstätten“ berücksichtige, so die Regierung. Das Interesse an einem funktionierenden digitalen Hotel Check-in sei jedoch „enorm“, denkbar weiterhin eine Lösung auf Basis der Online-Ausweisfunktion.