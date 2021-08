Neue Steuerkonzepte : „Steuersystem ist das Faxgerät der deutschen Politik“

Dietmar Bartsch in einem Strandkorb am Rande des Linken-Parteitages im Juni. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Linke will an diesem Montag ein Steuerkonzept vorstellen. Danach soll der Spitzensteuersatz später beginnen, aber höher steigen. Damit sollen große Teile der Bevölkerung entlastet werden, erläuterte Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch. Derweil attackiert die SPD das Unions-Steuerkonzept.

Der Linke-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, hat sich für eine große Steuerreform nach der Bundestagswahl mit einem Einkommenszuwachs für große Teile der Bevölkerung ausgesprochen. „Die Mehrheit in diesem Land verdient zu wenig und zahlt zu viel. Wir haben nicht nur ein Brutto-, sondern auch ein Nettoproblem in Deutschland. Wir brauchen eine große Steuerreform“, sagte Bartsch unserer Redaktion. Das gegenwärtige Steuersystem sei „das Faxgerät der deutschen Politik - völlig veraltet und aus dem vergangenen Jahrhundert“.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil griff derweil CDU und CSU in der Steuerpolitik an und warf ihnen Geschenke für Spitzenverdiener und Reiche vor. „CDU und CSU wollen Steuergeschenke für die Spitzenverdiener und Reichen in diesem Land. Die Pflegekraft oder die Erzieherin gehen bei der Union leer aus“, sagte Klingbeil unserer Redaktion. „Was auch auf der Strecke bleibt bei der Union, sind wichtige Zukunftsinvestitionen. Wenn es nach CDU und CSU geht, wird die große Mehrheit der Menschen, die sich ihr Geld selbst erarbeiten, belastet, genauso wie zukünftige Generationen, die auf maroden Straßen und Schulen sitzen bleiben werden.“ Die SPD wolle massiv in Infrastruktur, Bildung und Digitalisierung investieren. „Und wir werden für 95 Prozent der Menschen tatsächliche Steuersenkungen durchsetzen, sauber durchgerechnet und ohne versteckte Kosten“, erklärte Klingbeil.