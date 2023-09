Linke Die Zukunft von Wagenknecht stellt oft alles in den Schatten

Die AfD versteht durchaus, dass sie gemeint ist, und sucht ebenfalls nach einem Rezept gegen ein Projekt, das in der Schwebe ist und deshalb kaum fassbar. AfD-Chefin Alice Weidel versuchte es am Wochenende mit einer Mischung aus Wertschätzung und Warnung. Sie lobte Wagenknecht in der ARD für deren Positionierung zu Corona-Maßnahmen und Ukraine-Krieg. Doch müsse man sich im Klaren sein, „dass jede Spaltung des regierungskritischen Lagers die AfD von der Regierungsbeteiligung abhalten soll“. Sobald dies den Wählern klar sei, werde eine Wagenknecht-Partei als „willige Erfüllungsgehilfin“ der Ampel und der CDU erscheinen. „Da, glaube ich, hat sie ganz andere Umfragewerte.“