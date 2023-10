Nach Wahlen in Hessen und Bayern Die Zeit der Bewährung für die Ampel ist abgelaufen

Was bleibt für die Union? In Bayern ist es für die CSU trotz eines soliden Ergebnisses ein Debakel, dass es rechts neben ihr zwei Parteien gibt. Markus Söder, der für bayerische Verhältnisse einen Dämpfer erlebt, muss sich eine andere Strategie überlegen. „Wir hier in Bayern“ und der dauernde Fingerzeig auf „Die da in Berlin“ verfangen nicht, ebenso wenig das in Teilen unflätige Grünen-Bashing. Es hat der AfD genutzt. Doch alles in allem wird der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sehr zufrieden auf diesen Wahlabend blicken. Derzeit führt an der Union kein Weg vorbei.