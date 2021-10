Die Koalition des Schweigens : Schöner Schein

Meinung Die Koalition des Schweigens: Das vielsagende Nichtssagen ist die neue Währung dieser Sondierungsgespräche. Unter dem Deckmantel der Vertraulichkeit können die Verhandler auch wunderbar Differenzen verstecken. Doch irgendwann müssen Inhalte auf den Tisch

Viel reden. Nichts sagen. Das Passwort der Sondierer, die in den nächsten Tagen zu Koalitionären werden wollen, heißt: Vertraulichkeit. Schweigen ist die neue Währung, wenn man in die nächste Bundesregierung einsteigen will. Für Grüne und FDP wäre es ein Aufstieg, für SPD und Union ein Umstieg – raus aus der großen Koalition. Für alle vier (und hoffentlich auch für das Land): der Beginn von etwas Neuem.