Hunderttausende demonstrieren gegen Rechts Die Protestwelle ist schön, kann aber nur der Anfang sein

Meinung · Hunderttausende Menschen gehen in Deutschland gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straße. Ein wichtiges Signal. Die Ampelparteien dürfen die Aktionen aber nicht als Unterstützungsproteste für die Bundesregierung missverstehen. Was in den kommenden Monaten wichtig wird.

Von Jan Drebes

22.01.2024 , 15:51 Uhr

Demonstranten in München (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bundesweit sind in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen auf die Straßen und Plätze gegangen, um der AfD ein Stoppzeichen zu zeigen, sich für ein Verbot der in weiten Teilen rechtsextremen Partei auszusprechen, vor allem aber um für Demokratie und die Prinzipien unseres Grundgesetzes einzustehen.