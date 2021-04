Gewalt nimmt zu : Die Polizei, Dein Freund und Opfer

Meinung Die Zahl der registrierten Straftaten ist zwar gesunken. Aber davon merken die Frauen und Männer in Uniform auf den Straßen nichts. Denn sie selbst sind immer häufiger Zielscheiben für Attacken. Der zunehmenden Aggressivität entgegenzuwirken, ist auch Sache der Gesellschaft.

Mit einer guten und einer schlechten Nachricht wartet die jüngste Polizeiliche Kriminalstatistik auf. Die gute zuerst? Deutschland ist wieder ein Stück sicherer geworden. Der Trend abnehmender Kriminalität hat angehalten. Eine Million weniger Delikte als vor fünf Jahren – das nimmt der Chef der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl, zu Recht als gutes Signal für die größte Krise des Landes in der Nachkriegszeit. Mehr Sicherheit in Zeiten größter Verunsicherung – das darf durchaus auf die Liste der Dinge kommen, die trotz allem gerade ganz gut funktionieren.

Doch die schlechte Nachricht fällt umso bedrückender aus: Die wieder stark angestiegenen Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten zeugt davon, dass in dieser Gesellschaft etwas zunehmend in Schieflage zu geraten droht. 2019 wurden im Schnitt pro Tag bereits 71 tätliche Angriffe auf Polizeibeamte registriert, im vergangenen Jahr waren es bereits 80. Der bekannte Slogan muss immer häufiger auf groteske Weise verändert werden: „Die Polizei, Dein Freund und – Opfer“. Unter den Opfergruppen der Kriminalität tauchen über 85.000 Mal diejenigen auf, die an der Schnittstelle zwischen Staat und Gesellschaft ihren Dienst versehen, und das wirft ein grelles Licht darauf, wie es um Anstand und Respekt in diesem Lande bestellt ist, um die Akzeptanz selbstverständlicher Regeln.