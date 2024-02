Speed-Dating als Leistungssport der Diplomatie Im Haus der vielen Hinterzimmer

Über allem schweben thematisch die großen Krisen. Die Lage in Gaza, vor allem in der Flüchtlingsstadt Rafah, letzter Zufluchtsort der Terrormiliz Hamas, drängt dabei besonders. Baerbock und Blinken forcieren die Zwei-Staaten-Lösungen, weil Israel nur sicher leben werde, wenn auch die Palästinenser ihren eigenen Staat haben. 24 Stunden täglich arbeite man für eine Lösung, die auch eine humanitäre Feuerpause für die hungernde Zivilbevölkerung und im besten Fall auch einen Geiselaustausch bringen soll. „Wir wollen den Silberstreif nicht aus den Augen verlieren“, erinnert Blinken an das Prinzip Hoffnung, bevor er in das nächste „Bilateral“ entschwindet, wie im Diplomaten-Jargon die Treffen der Außenminister von zwei Ländern genannt werden. Der chinesische Chefdiplomat Wang Yi spricht von der Ein-Staaten-Lösung. Er meint sein Land und die „Ein-China-Politik“ der Regierung in Peking im Konflikt mit dem Inselstaat Taiwan. Wang Yi: „Taiwan bleibt Teil des chinesischen Territoriums. Es ist eine innerchinesische Angelegenheit.“ Die Botschaft ist klar: Das Ausland soll sich am besten raushalten. Selbst in den Hinterzimmern beim Speed-Dating.