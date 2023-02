Diskussion über Positionierung : Die Linke hadert mit Wagenknechts Manifest

Berlin Immer Diskussionen um Sahra Wagenknecht: Die Parteispitze der Linken will sich ihrem Manifest für den Frieden nicht anschließen. Zuvor hatte es intensive Diskussionen gegeben, nicht alle teilen die Meinung der Führung. Doch diese bleibt bei ihrer Linie.

Das Ergebnis: Die Spitze der Linkspartei bleibt auf Distanz zu dem Friedensmanifest der Parteilinken Wagenknecht und deren Demonstrationsaufruf für den kommenden Samstag. „Diesen Aufruf haben wir uns als Parteivorstand nach intensiver Beratung nicht zu eigen gemacht“, sagte Bundesgeschäftsführer Tobias Bank zu dem Manifest. Er begründete dies unter anderem mit einer fehlenden Abgrenzung des Aufrufs und seiner Initiatorinnen zur extremen Rechten, aus deren Reihen vor allem die in Berlin geplante Kundgebung massiv beworben werde. Bank betonte: „Ganz konkret fehlt uns in dem Aufruf die klare Abgrenzung nach rechts, die nämlich augenblicklich dazu führt, dass namhafte Nazis und rechte Organisationen diesen Aufruf unterstützen und massiv zu der Demo am 25. mobilisieren.“

Wagenknecht hatte zusammen mit der Feministin Alice Schwarzer zu einer Demonstration am Brandenburger Tor aufgerufen und sich in einem Manifest gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für sofortige Verhandlungen ausgesprochen. In dem Manifest warnen Schwarzer und Wagenknecht vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs. Spätestens wenn die ukrainischen Streitkräfte die Krim angreifen sollten, werde der russische Präsident Wladimir Putin „zu einem maximalen Gegenschlag“ ausholen, heißt es darin. Das Manifest wurde in einer Woche von knapp einer halben Million Menschen unterzeichnet. Kritiker warfen den Verfasserinnen vor, in ihrem Text die Grenzen zwischen der Ukraine als einem widerrechtlich überfallenen Land und dem Aggressor Russland zu verwischen.