Mitgliederentscheid : Die Kür der Spitzenkandidaten wird zum Kräftemessen der AfD-Lager

Nicht Team, sondern Gegner: AfD-Chef Tino Chupalla begrüßt Joana Cotar Anfang Mai in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Joana Cotar und Joachim Wundrak wollen das vom früheren „Flügel“ unterstützte Team aus Fraktionschefin Alice Weidel und Parteichef Tino Chrupalla als Wahlkampf-Matadore der AfD verhindern – doch die Prominenz dürfte beim Mitgliederentscheid gegen sie sprechen.

Mit der Bekanntgabe der Kandidaten hat die AfD am Montag den Mitgliederentscheid über ihre Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl gestartet. Es ist bei den beiden Teams geblieben, die sich im Vorfeld bereits abzeichneten: Fraktionschefin Alice Weidel tritt mit Parteichef Tino Chrupalla an, das hessische Bundesvorstandsmitglied Joana Cotar mit dem niedersächsischen Ex-General Joachim Wundrak. Damit ist einerseits die Option einer ursprünglich eingeplanten Stichwahl sehr unwahrscheinlich geworden, kommt es andererseits aber auch zu der von vielen befürchteten Spaltungsgefahr im Wahljahr: Das Team Cotar und Wundrak will mit seinem Antreten nämlich ausdrücklich den wachsenden Einfluss des offiziell aufgelösten „Flügels“ stoppen.

„Flügel“-Frontmann Björn Höcke aus Thüringen hatte beim Programmparteitag im April in Dresden einen Abstimmungserfolg nach dem anderen verbuchen können und war so oft wie nie zuvor ans Mikro getreten. Zudem hatte er mehrfach Front gegen Chrupallas Ko-Vorsitzenden Jörg Meuthen gemacht, der wiederum Cotar gegen Weidel in Stellung brachte. Die Abstimmung über die Spitzenkandidatur hatte der Parteitag mit knapper Mehrheit an die Basis abgegeben – auch um einen Lagerstreit auf offener Bühne zu umgehen. Dahinter steckte zumindest bei Meuthen das Kalkül, mit Cotar aus dem Westen und Chrupalla aus dem Osten nicht nur die Himmelsrichtungen, sondern auch die Strömungen in der AfD abdecken zu können.

Wie Cotar in der vergangenen Woche berichtete, hatte Chrupalla auf ihre Bemühungen, mit ihm zusammen ein Team zu bilden, jedoch nicht reagiert. Stattdessen verkündete Weidel wie beiläufig in einer Sendung von Markus Lanz, dass sie zusammen mit Chrupalla antreten werde. Chrupalla begründet das damit, dass er Weidel (die seit 2017 mit ihm im Bundestag sitzt), besser kenne als Cotar (die ebenfalls mit ihm seit 2017 im Bundestag sitzt). Seit zwei Jahren treffen sich Weidel und Chrupalla auch im Bundesvorstand. Cotar wie Meuthen benennen das Duo Weidel-Chrupalla als einem Lager zugehörig, Wundrak äußerte sich „erschüttert“ über den tiefen Graben innerhalb der Partei.

Aus Weidel-Chrupalla ergibt sich nun jedenfalls ein Duo, das zu hundert Prozent „Flügel“-kompatibel ist. Beide haben sich in der Vergangenheit um die Unterstützung der rechtsnationalen Strömung innerhalb der Partei bemüht – und bekommen. Der Verfassungsschutz hat trotz der offiziellen Auflösung des „Flügels“ mit der Beobachtung der Strömung begonnen. Trotzdem wurde der Einfluss immer größer, konnten sich Höckes Anhänger in umstrittenen Formulierungen im Wahlprogramm in mehr als einem halben Dutzend Kampfabstimmungen durchsetzen und dessen Verschärfung erreichen.

Der Mitgliederentscheid vom 17. bis 24. Mai wird daher nun zu einem Kräftemessen der Lager. Das vorgeblich „gemäßigtere“ um Meuthen hatte in der Vergangenheit eine 60- bis 70-prozentige Mehrheit auf den Parteitagen, bereits im Herbst vergangenen Jahres in Kalkar war es auf etwa die Hälfte geschrumpft, nun droht eine krachende Niederlage, denn das Gespann aus Weidel (42) und Chrupalla (46) ist ungleich prominenter als die hessische Hinterbänklerin Cotar (48) und der erst für den nächsten Bundestag kandidierende Wundrak (65). Die Anregung, dass sich deshalb alle vier Bewerber noch einem parteiintern vorstellen können, erteilte Chrupalla indes eine Absage.

Zudem pflegen Weidel und Chrupalla ihr Image, keine direkten Vertreter des „Flügels“ zu sein. Schon vor vier Jahren war Weidel jedoch vor allem deswegen zusammen mit Alexander Gauland zur Spitzenkandidatur gekommen, weil dieser beim „Flügel“ für sie geworben hatte. In der Folge rückte die ursprünglich als „relativ liberal“ bezeichnete Weidel immer näher an den „Flügel“ heran und stimmte im Vorstand etwa gegen den Ausschluss von Andreas Kalbitz. Und auch Chrupalla verdankt seinen Aufstieg von Sachsen aus an die Spitze der Bundespartei der „Flügel“-Unterstützung, auch wenn er jetzt in einem Rundfunkinterview unterstrich, „dass Frau Weigel und ich keinem Lager“ angehörten.