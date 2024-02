CDU-Chef entfacht Debatte Merz buhlt doch wieder um den „Hauptgegner“ Grüne

Ziel der CDU als große Volkspartei der Mitte sei es, so Altmaier weiter, in Wahlen so stark zu sein, dass die Union danach mehrere Koalitionspartner zur Auswahl habe. Und auch Friedrich Merz kann ja rechnen – durchaus möglich ist, dass nach der Bundestagswahl im Herbst 2025 an einem Bündnis der Union mit den Grünen, ob in einer Zweier- oder Dreierkonstellation, kein Weg vorbeigeht. Insofern, wird geunkt, mache sich der Sauerländer jetzt wieder etwas geschmeidiger. Ohnehin soll er gute Kontakte zur Parteispitze Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie zu Robert Habeck pflegen. Weniger zu den beiden Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge, die ihn im Bundestag regelmäßig persönlich attackieren. Auffallend ist jedenfalls, dass Merz zuletzt vor allem die Ampel insgesamt angriff, und wenn nicht die, dann die SPD. Wie kürzlich in der Generaldebatte zum Kanzleretat.