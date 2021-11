Neuaufstellung der Parteispitze : Die Grünen sortieren die Macht neu

Analyse Berlin Wenn Annalena Baerbock und Robert Habeck bald Regierungsposten übernehmen, brauchen die Grünen eine neue Parteispitze. Die Satzung lässt die Doppelung der Posten nicht zu. Zwar üben sich die Grünen in der Verschwiegenheit, doch das Ringen um die Macht ist in vollem Gang. Und ein aussichtsreiches Duo gibt es auch schon.

Die Grünen haben ein neues Faible für sich entdeckt: Verschwiegenheit. Egal, ob es um die laufenden Koalitionsverhandlungen, die künftige Besetzung von Ministerposten, der Partei- und Fraktionsspitze geht, man hört vor allem eines: kein Kommentar, keine Zeit, keine Ressourcen. Dabei steht längst fest, dass die Bündnispartei sich neu aufstellen muss, wenn sie Teil der neuen Bundesregierung sein wird. Die öffentlichen Debatten darüber, wer Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze der Partei nachfolgen wird, will man so gut es geht auf die Zeit nach der Regierungsbildung verschieben. Das gelingt mehr schlecht denn recht.