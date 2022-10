Für die Grünen kann das Rekordergebnis auch zum Problem werden : Vorsicht auf der Baustelle

Freuen sich über ein nächstes Rekordergebnis der Grünen: Julia Willie Hamburg, Parteichef Omid Nouripour (Mitte) und Christian Meyer Foto: dpa/Kay Nietfeld

Wieder einmal haben die Grünen hohe Umfragewerte bei einer Landtagswahl nicht ins Ziel bringen können. Jetzt muss die Ökopartei auch noch auf die angeschlagene FDP Rücksicht nehmen. Unpopuläre Botschaften von Wirtschaftsminister Habeck zur Energiekrise und zum Streit um Atomkraft haben die Grünen Punkte gekostet. Ende der Woche wollen sich die Grünen bei ihrem Parteitag in Bonn sortieren

Omid Nouripour hat die ganze Nacht die Daumen gedrückt. Wem? Der FDP – man glaubt es kaum. Die Lage muss kompliziert sein, wenn ein Grünen-Vorsitzender den Liberalen die Daumen drückt. Da holen die eigenen Landes-Grünen in Niedersachsen ein Rekordergebnis von 14,5 Prozent, doch in Berlin herrscht auch bei den Grünen nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Landtag in Hannover Ampel-Alarm. Das beschäftigt die Mitglieder des Grünen-Bundesvorstandes am Tag nach einer wichtigen Landtagswahl – eigenes Rekordergebnis hin oder her. Nouripour nennt das Ausscheiden der FDP „bedauerlich“. Ob dieser Trost wirklich hilft? Vielleicht müssen die Grünen der FDP noch irgendwie beispringen, nur wie?

Am frühen Morgen ist Grünen-Bundesgeschäftsführerin Emily Büning gleich auf Sendung. Büning knöpft sich die politische Konkurrenz vor. Der „Atomwahlkampf“, den CDU und FDP in Niedersachsen geführt hätten, sei Grund für die Schlappe der beiden Parteien. Doch auch Büning weiß: Den angeschlagenen Ampel-Koalitionspartner FDP, der in Niedersachsen in die außerparlamentarische Opposition muss, dürfen gerade die Grünen nicht weiter reizen. Gleichwohl betont auch Nouripour noch einmal, dass die von der FDP geforderte Verlängerung von Atomlaufzeiten für die Grünen weiter nicht in Frage komme. „Die Frage der Laufzeitverlängerung ist keine Option. Insofern ist das keine Baustelle für uns“, so der Parteichef. Und trotzdem muss für die Grünen in der Ampel gelten: Vorsicht auf der Baustelle!

Die Mitglieder des Grünen-Bundesvorstandes können an diesem Montag trotzdem nicht daran vorbeisehen, dass die eigene Partei erneut hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Natürlich verweisen Büning wie auch später am Tag Nouripour darauf, dass die Parteifreunde in Niedersachsen mit 14,5 Prozent ein Rekordergebnis eingefahren hätten, so wie sie zuletzt bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen neue Bestergebnisse geholt hatten. Und doch hatten die Grünen im Bund wie im Land auf ein noch besseres Ergebnis gehofft. Anfang September waren die Grünen in Niedersachsen noch auf rund 22 Prozent taxiert worden. Wieder einmal muss die Partei erfahren, dass sie hohe Umfragewerte nicht bis zum Wahltag halten kann. Auch bei der Bundestagswahl vor einem Jahr mussten sich die Grünen nach Umfragen von 20 Prozent am Ende mit 14,8 Prozent zufriedengeben. Die Spitzenkandidatin der niedersächsischen Grünen, Hamburg, weiß um die Schwäche der eigenen Partei auf den letzten Metern eines Wahlkampfes. „Wir haben leider oft gemerkt, dass Grüne im Wahlkampf erst hoch und dann wir runter sind. Da sind wir leidgeprüft.“