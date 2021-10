Der Kleine Parteitag der Grünen : „Ab Weihnachten ist jede Krise unsere Krise“

Gemeinsam auf dem Weg zum Parteitag und auch zu kommenden Sondierungen: die Grünen-Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Grünen legen bei ihrem Länderrat ihre Marschroute für die Sondierungen fest. Sie drücken aufs Tempo. Doch Co-Parteichef Robert Habeck warnt auch vor einem Veränderungsprozess: „Wir werden anders werden“

Von Holger Möhle

Wie bitte? Kein Änderungsantrag -- zum Leitantrag des Bundesvorstandes. Und dies bei den Grünen! Die Partei ist bereits stramm auf Kurs, da hat dieser Kleine Parteitag, der bei den Grünen Länderrat heißt, noch gar nicht begonnen. „Mit der Bundestagswahl endet eine politische Ära und es beginnt etwas Neues. Es öffnet sich der Raum für einen Aufbruch“, heißt es in dem Antrag, mit dem sich die Parteispitze grünes Licht von der Basis für die kommenden Sondierungsgespräche abholen will. Aber dass die Grünen noch nicht einmal einen Änderungsantrag zu einem Leitantrag des Vorstandes eingereicht haben, dürfte ein Novum sein. „Es gab nie welche“, sagt Bundesgeschäftsführer Michael Kellner auch ziemlich trocken über Änderungsanträge und somit über den Willen der Basis zu Widerspruch oder gar Protest bei diesem Länderrat.

Dieses Mal soll alles glatt laufen, dieses Mal wollen sie nicht wie 2017 bei der versuchten Überfahrt nach Jamaika ein Leck melden müssen. Kurz vor Erreichen der Anlegestelle, hatte damals die FDP gewissermaßen ihren Notruf abgesetzt: „Lieber nicht regieren, als schlecht zu regieren!“ Diesen Satz wird FDP-Chef Christian Lindner nicht mehr los. Jetzt wollen Grüne und FDP unbedingt: Regieren!

Auf dem Weg zu diesem Ziel soll kein Wort zu viel, vor allem kein falsches Wort aus den Verhandlungen nach draußen gelangen. Es sei zwischen den Generalsekretären der Parteien „Vertraulichkeit“ vereinbart, sagt Kellner. „Ich hoffe und zähle darauf, dass das gelingt“, so der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen.

Dieser Kleine Parteitag soll erst einmal die Ampel für die nächsten Kilometer einer langen Verhandlungsstrecke -- für die kommenden Sondierungsgespräche – auf Grün schalten. Sollten die Sondierungen (für eine Ampel-Koalition oder eventuell Jamaika) erfolgreich verlaufen, soll erneut ein kleiner oder ein großer Parteitag über die Aufnahme folgender Koalitionsverhandlungen entscheiden und dazu dann auch eine grüne Verhandlungsgruppe einsetzen. Am Ende wollen die Grünen dann ihre mittlerweile 120 000 Mitglieder in einer Urabstimmung über den Koalitionsvertrag und einen möglichen Eintritt in eine nächste Bundesregierung.

„14,8 Prozent sind zwar ein Rekord für uns, aber es war mehr drin“, gießt Kellner denn gleich Wasser in den Sondierungswein. „Unsere Ziele waren größer. Wir sind angetreten, das Land anzuführen.“ Doch dann ist Kellner bei Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, der er für Kampfgeist im Wahlkampf dankt. „Deine Kandidatur war historisch, die erste grüne Kanzlerkandidatin, danke dafür.“ Baerbock geht auf die Bühne. Die Delegierten dieses Kleinen Parteitages stehen auf und klatschen über zwei Minuten Beifall. Jürgen Trittin, der 2013 selbst Spitzenkandidat der Grünen war, weiß um die Bürde einer solchen Kandidatur. Er habe wegen „Veggieday und Vermögenssteuer“ im Wind gestanden. „Aber dieses Mal war es etwas anderes“, sagt Trittin zur Heftigkeit dieser Auseinandersetzung. „Annalena, Du hast unseren Anspruch, diese Gesellschaft zu verändern auch um den Preis der Diffamierung Deiner Person ausgehalten.“ Nochmal Applaus im Saal.

Die Grünen wollen jetzt bei den Gesprächen über eine Koalition aufs Tempo drücken. Den Leitantrag winken sie durch. Bei einer Enthaltung. Binnen zwei Wochen könnte die Partei in einer Urabstimmung über einen Koalitionsvertrag entscheiden. Aber so weit ist es nicht. Am Sonntag steht erstmals ein Gespräch mit der SPD an, am Dienstag dann auch mit der Union.

Baerbock und Habeck, zwischen denen es in den vergangenen Tagen auch wegen einer Indiskretion über den Posten der Vize-Kanzlerin beziehungsweise des Vize-Kanzlers erheblich gekracht haben soll, gehen dann demonstrativ gemeinsam auf die Bühne. Die Kanzlerkandidatin und der Spitzenkandidat. Baerbock sagt dann auch zu den bevorstehenden Gesprächen: „Das Ganze ist komplex.“ Eine Dreier-Konstellation habe es im Bund in Deutschland noch nie gegeben. Und Vorsicht, man müsse sich vor Untiefen hüten, denn solche Verhandlungen könnten auch „Strudel“ auslösen. Man müsse jetzt „die Weichen auch im Kleinen zu stellen, um das große Ganze zu schaffen“.