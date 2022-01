Nach Brinkhaus-Rückzug : Ganze Macht für Merz: CDU-Wahlkämpfer hoffen auf Rückenwind

Exklusiv Berlin CDU-Chef Merz gewinnt auch den Machtkampf um den Fraktionsvorsitz. Führende Mitstreiter erhoffen sich vor den Landtagswahlen von der Machtkonzentration mehr Profil und Schlagkraft in der Opposition. In den Umfragen hat die Union die SPD von Kanzler Scholz fast eingeholt.

Die CDU will nach der Entscheidung im Machtkampf in der Bundestagsfraktion zugunsten von Parteichef Friedrich Merz mit neuer Geschlossenheit bei den vier Landtagswahlen in diesem Jahr punkten. Rückenwind für die bei der Bundestagswahl abgestürzte Union zeigt sich in den Umfragen. Im ZDF-„Politbarometer“ legen CDU/CSU um einen Punkt auf 23 Prozent zu - und rangieren nur noch knapp hinter der SPD von Kanzler Olaf Scholz, die um drei Punkte auf 24 Prozent absackt. Die Grünen kommen auf 18 (plus 2), die FDP auf 10 Prozent (minus 1), die AfD unverändert auf 10 Prozent, die Linke auf 7 Prozent (plus 1).