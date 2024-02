Fluten um den Jahreswechsel Die Nachwehen des großen Hochwassers

Dass die betroffenen Länder mit erheblichen Schäden und damit auch Kosten rechnen, zeigt auch ein Brief der vier Regierungschefs aus Niedersachsen, Bremen, Thüringen und Sachsen-Anhalt an den Bundeskanzler vom 17. Januar, der unserer Redaktion vorliegt. Darin ist von Schäden etwa an der kommunalen Infrastruktur, in der Landwirtschaft, in den Betrieben, an Wohngebäuden und Bahninfrastruktur die Rede. Neben Niedersachsen will auch Bremen eine Soforthilfe einrichten, „um die Not für besonders betroffene Haushalte und Unternehmen schnell und unmittelbar zu lindern“, wie es in dem Brief heißt.