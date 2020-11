EU-Kommission will mit „Euro 7“ das Nullemissionsfahrzeug durchsetzen : Läutet Brüssel Ende des Verbrennungsmotors ein?

Noch läuft die Produktion von Autos mit Verbrennungsmotoren, wie hier bei Ford in Saarlouis. Geht es nach der EU-Kommission, soll mit dieser Antriebstechnik wohl bald Schluss sein. Foto: Ruppenthal

Brüssel Die EU-Kommission will mit „Euro 7“ das Nullemissionsfahrzeug in Europa durchsetzen. Die Autobranche ist entsetzt.

Von Markus Grabitz

Gerade erst vor wenigen Tagen haben die deutschen Autobauer offiziell akzeptiert, dass sie auch noch die ambitionierteren Klimaziele im Jahr 2030 mittragen wollen. Da zeichnet sich bereits der nächste Öko-Hammer von Seiten der EU ab. Diesmal will die Kommission nicht bei den Flottenzielen für den CO 2 -Ausstoß ansetzen, sondern bei den Schadstoffen. Nach Informationen unserer Zeitung laufen die Vorbereitungen dafür, über die nächste Abgasnorm – Euro 7 – die Produktion von Verbrennern massiv zu erschweren. In einer internen Bewertung der Kommissionspläne durch die Hersteller, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Damit werden pure konventionelle Verbrenner aussterben.“

Die Abgasnorm setzt den Autobauern Obergrenzen für den Ausstoß von Luftschadstoffen beim Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Es geht etwa um Stickoxide, worüber es zu Fahrverboten in den Innenstädten kam, Kohlenmonoxid und andere Verbindungen. Die Pläne sehen eine Verschärfung gegenüber dem jetzigen Standard um den Faktor drei bis zehn vor. Sowohl Diesel als auch Benziner wären betroffen. Die neueste Dieselgeneration der deutschen Hersteller unterbietet mit hohem technischen Aufwand die Stickoxid-Standards von Euro 6 (80 Milligramm pro gefahrenem Kilometer). Nun sind Grenzwerte von bis zu 30 Milligramm im Gespräch. Dieser Wert entspricht aber bereits der Messungenauigkeit der Geräte. Das heißt: Wenn die Pläne umgesetzt würden, dürfte ein Neuwagen gar keine Stickoxide mehr ausstoßen.

Die Autos müssen die Grenzwerte schon länger im Echtbetrieb unter unterschiedlichen Witterungs- und sonstigen Bedingungen auf der Straße nachweisen. Künftig sollen dabei sämtliche Toleranzen wegfallen. Das heißt: Die Autos dürften selbst bei einem Kaltstart im Winter an einer Steigung die extrem strengen Grenzwerte nicht überschreiten.

Von der Branche werden die Vorschläge als Kriegserklärung an den Verbrenner gesehen. Die Latte bei den Schadstoffgrenzwerten solle so hoch gelegt werden, um bei Neufahrzeugen der Euro 7-Norm annähernd einen „Nullemissionsstandard“ für Verbrenner festzuschreiben. Vertreter der Kommission haben bei einem Video-Meeting am vergangenen Dienstag selbst deutlich gemacht, dass sie einen Paradigmenwechsel vollziehen wollten. Die bisherige Norm, Euro 6, sei noch so formuliert worden, um den medizinischen Anforderungen an die Luftqualität in den Städten zu genügen und um die Stadtluft zu verbessern. Bei Euro 7 stehe dieses Ziel erklärtermaßen nicht mehr im Vordergrund. Jetzt gehe es vielmehr darum, die mit dem Green Deal der Kommission aufgestellte „Null-Verschmutzungsstrategie“ („Zero Pollution“) zu verfolgen. Mit anderen Worten: Die Kommission will über die Schadstoffregulierung das E-Auto zum Standard machen und selbst umweltschonende Verbrenner aus dem Markt drängen.

Ein Beispiel ist, wie es die Kommission mit dem Abrieb von Reifen künftig halten will. Der Vorschlag lautet, dass der Gummiabrieb des Fahrzeugs beim Verbrenner in die Schadstoffbilanz eingehen soll. Beim batterieelektrischen Fahrzeug hält die Kommission dies dagegen nicht für nötig. Dabei gibt es bereits heute wissenschaftliche Studien, die batterieelektrischen Fahrzeugen wegen des höheren Gewichtes der Batterien eine deutlich höhere Produktion von Feinpartikeln bescheinigen als dem Verbrenner.