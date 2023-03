GIZ-Bericht 2022 vorgestellt Die deutsche Entwicklungshilfe muss digitaler werden

Ein Hauptaugenmerk liege weiterhin darauf, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. So etwa in Kenia: In dem ostafrikanischen Land modernisiert die GIZ das Berufsbildungssystem und unterstützt die Einführung der dualen Ausbildung. Noch deutlich mehr Potential könne man zudem im Bereich Digitalisierung heben. Das Unternehmen setze bereits in mehr als 500 Projekten digitale Komponenten wie Apps oder E-Learning Plattformen ein, so der Bericht. In Malawi erhalten Bürger in entlegenen Gebieten ohne Gesundheitsversorgung über Telefon-Hotlines und SMS-Dienste Informationen zu Ernährung und Gesundheit, auch Landwirte in Indien lassen sich online beraten.