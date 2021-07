Corona-Urteile : Funktioniert der Rechtsstaat in der Pandemie?

Ein Transparent macht im Mai in Düsseldorf auf die Maskenpflicht am Rheinufer aufmerksam. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin Mehr als 15 Monate nach den ersten massiven Grundrechtseingriffen wegen Corona stellt sich die Frage, ob der Rechtsstaat der Krise inzwischen gewachsen ist. Haben die Gerichte das richtige Maß zwischen persönlicher Freiheit und öffentlichem Gesundheitsschutz getroffen?

Angesichts von über 10.000 Gerichtsverfahren allein im ersten Jahr der Pandemie ist es nicht leicht, eine Übersicht zu finden. Allein in den ersten Wochen nach der Bundesnotbremse gingen beim Verfassungsgericht Hunderte von Klagen mit Tausenden von Beschwerdeführern ein. Die Düsseldorfer Staats- und Verwaltungsrechtlerin Sophie Schönberger sieht als grobe Linie eine Entwicklung in drei Phasen. Zunächst hätten die Gerichte demokratisch besonders sensible Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit durchsetzen und am Anfang der Pandemie deutlich nachsteuern müssen. In einer Zwischenphase hätten die Gerichte die Gefahren, die von „Querdenken“-Demos ausgegangen seien, manchmal unterschätzt, weil sie vielleicht etwas zu optimistisch auf den „Regelgehorsam“ der Teilnehmer gesetzt hätten. Das habe sich dann in der Folge aber wieder zurechtgeruckelt.

Grundsätzlich hat sich nach ihrer Beobachtung in der Corona-Auflagen-Rechtsprechung eine gewisse „Rationalitätenkontrolle“ im Hinblick auf den Gleichheitssatz herausgebildet. Hier seien die Gerichte immer wieder eingeschritten, wenn etwa Ausnahmen für bestimmte Branchen politisch ausgehandelt worden seien, sich die Ungleichbehandlung gegenüber anderen Branchen aber schlicht nicht rational habe rekonstruieren lassen.

Das ETL-Anwaltsnetzwerk, das Hunderte von Verfahren ausgewertet hat, kommt zu der grundsätzlichen Einschätzung, dass die Gerichte die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen zunächst vorwiegend als rechtmäßig erkannten, mit zunehmender Zeit die Entscheidungen zu einer stärkeren Betrachtung des Einzelfalles gemahnt hätten und Eilanträge von Bürgern deutlich häufiger erfolgreich gewesen seien. Generell kann auch aus Sicht des Richterbundes festgestellt werden, dass in neun von zehn Eilverfahren der Gesundheitsschutz der Bevölkerung höher gewichtet wurde als die Einschränkungen für die davon betroffenen Bürger.

Mitunter dauerte es auch etwas, bis sich eine einhellige Einschätzung durchsetzte. So entschieden am 23. April drei Gerichte über die nächtliche Ausgangssperre: In Frankfurt setzte das Verwaltungsgericht die Vorgabe außer Vollzug, auch in Mecklenburg-Vorpommern kassierte das Oberverwaltungsgericht die Verordnung, während der Verwaltungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz einen Eilantrag gegen die Ausgangssperre abwies. So entschied Anfang Mai letztlich auch das Bundesverfassungsgericht. Die Ausgangsbeschränkung diene „einem grundsätzlich legitimen Zweck“, nämlich über den Umweg der Ausgangssperre die Zahl privater Treffen zu reduzieren. Deshalb sei das Vorgehen des Gesetzgebers „nicht offensichtlich unplausibel“, auch wenn dieser Schritt in der Fachwissenschaft durchaus umstritten sei.

Von einem - nicht zuständigen - und offenkundig für wissenschaftliche Erkenntnisse wenig zugänglichen Amtsrichter in Weimar abgesehen, billigten die Gerichte in der Regel die Masken- und Testpflichten an den Schulen, bestätigten zunächst auch als Konsequenz für Maskenverweigerung auch den Ausschluss vom Unterricht. Allerdings schauten sie sich die gesetzliche Grundlage sehr genau an und kamen zu dem Ergebnis, dass Privatschulen hier weniger Handhabe haben, da vom Infektionsschutzgesetz dazu nicht ermächtigt.

Und sie monierten es immer wieder, wenn die Städte zu pauschal vorgingen. So kassierten sie die generelle Maskenpflicht in Düsseldorf, weil die Bürger nicht wüssten, bei welchen Situationen sie gelte und bei welchen nicht, und auch die nächtliche Maskenpflicht in Koblenz wurde aufgehoben - versehen mit dem Zweifel der Richter, ob die benannten Bereiche nachts überhaupt stark frequentiert würden.

Wenn Gesundheitsämter das vernünftige Maß verließen, schritten die Gerichte ein. So entschied das Verwaltungsgericht in Münster, dass ein dreijähriges Kind mit möglichem Kontakt zu einem Corona-Infizierten in der Kita nicht drei Wochen in Quarantäne müsse. Das Verwaltungsgericht Aachen legte klar fest, dass unbefristete Quarantänen über 14 Tage hinaus grundsätzlich rechtswidrig seien. Genauso sah es das Verwaltungsgericht Münster bei einer vollständig geimpften Altenheimbewohnerin, die 21 Tage in Quarantäne sollte. „Unverhältnismäßig“ sagte das Gericht.

Die veränderte Situation spiegelt sich vor allem in den Entscheidungen der letzten Wochen und Monaten wider. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim und das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen machten den Weg frei für die Wiedereröffnung von Prostitutionsstätten, weil das andauernde Verbot „inzwischen“ unverhältnismäßig geworden sei. Mit Verweis auf strenge Hygienevorkehrungen setzte das Verwaltungsgericht Lüneburg schon zuvor die Wiedereröffnung des Heide-Parks Soltau durch. Ähnliche Erfolge hatten Minigolfanlagen in Niedersachsen, und auch ein Autogroßhandel musste laut Verwaltungsgericht Göttingen nicht schließen. Der Eilantrag auf Präsenzunterricht in Berlin kam ebenfalls durch, weil nach Meinung des Verwaltungsgerichtes der Spielraum des Gesetzgebers angesichts der Zahl der Geimpften und der Testmöglichkeiten inzwischen größer geworden sei.

Klare gerichtliche Kante gab es immer wieder gegen das Umfeld von Coronaleugnern. Das Arbeitsgericht in Köln erklärte eine fristlose Kündigung eines Servicetechnikers im Außendienst für wirksam, der nur ohne Maske arbeiten wollte, das Verwaltungsgericht in Düsseldorf billigte die Suspendierung einer Grundschulleiterin, die Schutzmaßnahmen nicht umsetzte, und der Versuch einer Mutter, den Test ihres Kindes angesichts eines Corona-Ausbruchs als „Körperverletzung“ strafrechtlich verfolgen zu lassen, scheiterte am Oberlandesgericht Oldenburg.

Zunehmend setzten die Gerichte auch Fragezeichen hinter Atteste, die angeblich von der Maskenpflicht befreiten und entschieden, dass sie nicht gelten könnten, wenn sie nur pauschal „medizinische Gründe“ statt konkreter Erkrankungen enthielten.