Ende der Luftbrücke aus Afghanistan : Letzter Abflug Kabul

Angekommen in Usbekistan: Schutzbedürftige Menschen gehen kurz nach Landung ihres Fluges aus Kabul zu einem Bus Foto: dpa/Marc Tessensohn

Schon Tage vor Ablauf des Ultimatums packt die Bundeswehr in Afghanistan ihre Sachen und bereitet den endgültigen Abschied vor. Auf welchem Weg danach noch Menschen gerettet werden können, bleibt eine offene Frage

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Vier Flüge noch. Vier Mal rund 200 Plätze für die Reise in ein sicheres Leben. Die Tickets im Stile einer Lebensversicherung, die man nicht kaufen kann, sind begehrt und umkämpft. Dafür wird gebetet, es wird gehofft und geweint. Wer es am Donnerstag in eine der Transportmaschinen der Bundeswehr am Flughafen Kabul geschafft hat, entkommt dem, was viele schon die „Hölle von Kabul“ nennen. Voraussichtlich an diesem Freitag sollen Fallschirmjäger und Soldaten des Kommandos Spezialkräfte die Luftbrücke für deutsche Staatsbürger, für afghanische Ortskräfte und andere Menschen, die Schutz vor den Taliban brauchen, endgültig schließen. Fünf Tage vor dem offiziellen Ablauf der Frist am 31. August.

Die Angst vor Terroranschlägen am Flughafen Kabul ist groß. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht in Berlin davon, dass sich die Terrordrohungen am Flughafen „massiv verschärft“ hätten. Einige europäische Partner wie Belgien oder Dänemark haben ihre Luftbrücken schon gestoppt, weil Flüge aus Kabul „nicht mehr sicher“ seien. Wer noch Chancen haben will, einen Platz für einen der letzten Rettungsflüge raus aus Kabul zu bekommen, dem werden geheime Treffpunkte in der Stadt genannt. Von dort geht es gesammelt zum Flughafen.

Nur was danach kommt, wenn alle westlichen Staaten ihre letzten Soldaten abgezogen haben, ist höchst ungewiss. Dem Vernehmen verhandelt die Bundesregierung bereits über „Optionen“, wie auch ab dem 1. September noch Menschen außer Landes und somit in Sicherheit gebracht werden können. Womöglich auf dem Landweg. Doch auf dem Weg in den Iran, nach Pakistan oder nach Tadschikistan und Usbekistan müssten sie an diversen Taliban-Kontrollpunkten vorbei. In berichteten Einzelfällen soll dies auch schon gelungen sein.

Eventuell soll der Flughafen Kabul zivil weiter betrieben werden, dann wären von dort auch wieder Charterflüge möglich. Doch Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour hat Zweifel. Der Flughafen in Kabul werde ab Mittwoch kommender Woche, wenn die westlichen Truppen endgültig raus sind, „technisch nicht mehr funktionsfähig“ sein. Was danach kommt? „Wer das macht und wie schnell es passiert, ist derzeit überhaupt nicht klar.“ Klar ist: Die neuen Machthaber in Kabul wie im Rest des Landes sind die Taliban. Und wer etwas für die geschundenen und bedrohten Menschen im Land erreichen will, muss mit ihnen verhandeln. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sagte unserer Redaktion: „Die Taliban kontrollieren de facto, wer das Land verlassen darf. Es führt deshalb leider kein Weg daran vorbei, mit den Taliban zu reden.“ Ziel müsse sein, möglichst Deutschen und Ortskräften eine sichere Ausreise per Charter- oder Linienflug zu ermöglichen. „Geregelte Ausreisen auf dem Landweg haben die Taliban so gut wie ausgeschlossen.“

Grünen-Außenpolitiker Nouripour ahnt: „Jede Initiative, jede einzelne Forderung an die Taliban wird einen hohen Preis haben. Das kann Geld sein, das können auch politische Forderungen sein. Die Bundesregierung hat sich durch eigene Untätigkeit erpressbar gemacht.“

Dass die Bundesregierung über den Vormarsch der Taliban nicht informiert gewesen sein soll, hält Nouripour für eine Legende. „Das ist doch Unsinn.“ Es habe genügend Berichte über das Vordringen der Taliban gegeben, „die man nicht sehen wollte“. „Es jetzt auf die Geheimdienste zu schieben, bedeutet, dass man nicht googeln konnte“, sagte er unserer Redaktion. Lambsdorff wiederum betont, der deutsche Auslandsgeheimdienst BND habe „immer sehr deutlich gewarnt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Taliban nach einem Abzug der Nato wieder an die Macht kommen. Unklar ist, warum die letzten Äußerungen einen ganz anderen Eindruck vermittelt haben“.

Die Grünen fordern speziell zur Frage Rettung der Ortskräfte und zur Evakuierung nun einen Untersuchungsausschuss. Ein Antrag von Nouripour im Auswärtigen Ausschuss auf ein Verbot des Löschens von Dateien und Akten, damit Fehler nicht vertuscht werden könnten, hätten Union, SPD und AfD abgelehnt, sagte Nouripour unserer Redaktion. Dies komme für die Regierungsparteien einer „Lizenz zum Schreddern“ gleich. Auch FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff tritt für einen Untersuchungsausschuss ein. Es müsse geklärt werden, „wo die Verantwortlichkeiten oder Versäumnisse der Nachrichtendienste und der Bundesregierung liegen“. Zusätzlich fordert Lambsdorff eine Enquete-Kommission, „die den ganzen Afghanistan-Einsatz bewertet und die richtigen Lehren für zukünftige und laufende Einsätze zieht“.