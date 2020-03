Grenzstreit um Flüchtlinge : Klare Worte, Kritik und Appelle nicht nur an Erdogan

Berlin „Wir erleben zurzeit an den Außengrenzen der EU zur Türkei, auf Land und zur See, eine sehr beunruhigende Situation. Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen, und das ist er natürlich nicht“ – es waren deutliche Worte, mit denen die Bundesregierung am Montag die Gestrandeten an der griechisch-türkischen Grenze vor einem Aufbruch Richtung Europa warnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa/epd

Regierungssprecher Steffen Seibert sprach sie aus – und erklärte dann auf die Frage, ob der Satz der Kanzlerin weiter gelte, dass sich 2015 nicht wiederholen werde: „Der hat seine Gültigkeit.“

Mit Blick auf die von der Türkei verkündete Öffnung der Grenze zur EU sagte Seibert, die Erklärung „führt diese Menschen, Männer, Frauen und Kinder, in eine extrem schwierige Lage, und es stellt genauso auch Griechenland vor enorme Herausforderungen“. Ausdrücklich sprach er von „Flüchtlingen und Migranten“ – nicht jeder werde per Definition ein Flüchtling sein.

Info Merkel beklagt Rassismus und Gewalt Beim Integrationsgipfel im Kanzleramt spielte die Lage an der griechisch-türkischen Grenze keine direkte Rolle. Indes überschattete der rassistische Anschlag in Hanau das Treffen mit Migrantenverbänden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beklagte Rassismus und Gewalt und kündigte die Bildung eines Kabinettsausschusses zu Rechtsextremismus an.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte am Rande des Integrationsgipfels im Kanzleramt den türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Sie verstehe, dass die Türkei sich von Europa mehr Hilfe erwarte. Diese Unzufriedenheit dürfe aber nicht auf „dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden“. Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte: „Wir dürfen nicht zulassen, dass Flüchtlinge zum Spielball geopolitischer Interessen gemacht werden.“

CSU-Europapolitiker Manfred Weber sprach derweil von „kollektiven Angriffen auf die Grenze“. Die AfD forderte, Griechenland und Bulgarien „müssen von uns volle finanzielle und logistische Unterstützung für den erforderlichen robusten Außengrenzenschutz erhalten“. Als „zweiter Sperrriegel“ müssten zugleich „Schutzvorkehrungen“ an den deutschen Grenzen getroffen werden, schrieb Parteichef Jörg Meuthen auf Facebook.

CDU-Vorsitzbewerber Friedrich Merz forderte, der Türkei die nötige Unterstützung zur Unterbringung von Flüchtlingen zu geben. Zugleich müsse ein „Kontrollverlust“ wie 2015 vermieden werden. Man müsse den Menschen an der Grenze sagen: „Wir können euch hier nicht aufnehmen.“ Sein Konkurrent um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, sprach sich für eine Neuauflage des Flüchtlingspakts mit der Türkei aus. Außerdem müsse der Druck auf Russland im Syrien-Konflikt erhöht werden.