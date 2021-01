Staats- und Regierungschefs der EU beraten : Offene Grenzen, aber bitte keine Reisen

Brüssel/Saarbrücken Die EU-Staats- und Regierungschefs suchen nach Wegen, die als wesentlich ansteckender geltende Corona-Mutation von ihren Ländern fernzuhalten.

Die Schlagbäume zwischen den EU-Mitgliedstaaten und in die Schweiz bleiben oben. Es ist die vielleicht wichtigste Nachricht, die die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten am Donnerstagabend gefällt haben. Niemand wollte wieder zu dem Zustand zurück, den man zu Beginn der Pandemie nach dem ersten Schrecken erleben musste: geschlossene Grenzen, 50 Kilometer lange Staus, Lastwagen, in denen dringend benötigte Lebensmittel vergammeln. Doch diese Freiheit hat ihren Preis: Die EU-Bürger werden nicht mehr nur aufgefordert, sondern gezwungen, auf touristische und andere nicht notwendige Reisen zu verzichten. Der belgische Premier Alexander de Croo hatte sich offen für ein solches Quasi-Reiseverbot ausgesprochen, als er sagte, in seinem Land seien trotz aller Appelle an Weihnachten über 160 000 Personen in den Urlaub gefahren. „Rückkehrer können das Virus in ihrem Koffer mitbringen. Deswegen müssen wir gewisse Reisen vorübergehend verbieten“, betonte der Belgier. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor für einen „kooperativen Ansatz“ geworben, aber auch unverhohlen mit neuen Grenzschließungen „als letztem Mittel“ gedroht, wenn die Mitgliedstaaten sich nicht alle auf ein gleiches Maß an Einschränkungen einigen würden.