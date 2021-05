CDU-Politikerin Diana Kinnert : „Wir müssen jungen Generationen ein Vertrauen in das Morgen geben“

CDU-Politikerin und Unternehmerin Diana Kinnert hält die Einsamkeit für eines der größten gesellschaftspolitischen Probleme unserer Zeit. Der Kampf dagegen sollte aus Ihrer Sicht im CDU-Wahlprogramm verankert werden. Foto: picture alliance / Flashpic/dpa

Interview Berlin Die CDU-Politikerin Diana Kinnert hat sich intensiv mit dem Thema Einsamkeit beschäftigt. Sie spricht über die Folgen sozialer Isolation in der Pandemie und ihre Vorstellung eines „Modernisierungsjahrzehnts“. An das Wahlprogramm und Zukunftsteam ihrer Partei hat sie glasklare Erwartungen. Und von „Hahnenkämpfen“ hat sie genug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Sie ist jung, selbstbewusst, hat einen Migrationshintergrund und lebt offen lesbisch - damit verkörpert Diana Kinnert wohl nicht eine typische CDU-Politikerin. In ihrer Partei setzt sich die Publizistin und Unternehmerin leidenschaftlich für mehr Diversität und eine stärkere Beteiligung von jungen Menschen und Frauen ein. Für ihr neues Buch „Die neue Einsamkeit“ (2021) hat sich sie intensiv mit aus ihrer Sicht einer der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit auseinandergesetzt. Im Interview spricht sie nicht nur über den Zusammenhang von Corona und Einsamkeit, sondern auch über die Modernisierung ihrer Partei. Dabei erspart sie der CDU keine scharfe Kritik.

Frau Kinnert, hat die Pandemie die Einsamkeit verstärkt oder das Problem nur sichtbarer gemacht?

Kinnert Beides. Einsamkeit wurde durch die Politik der Kontaktbeschränkungen und durch die politische Vernachlässigung des Stressfaktors von sozialer Isolation verstärkt. Manche sagen, diese Kontaktbeschränkungen waren unvermeidbar. Ich glaube, man hätte intelligentere, spezifischere Regelungen entwickeln können, die Rücksicht auf diverse Lebenslagen nehmen. Und es erscheint irritierend bis primitiv, Möbelhäuser zu öffnen, während soziale, kulturelle, identitätsstiftende Horte für Jugendliche, Kulturvereine, die LGBTQ-Gemeinde und andere Gruppen viele weitere Monate geschlossen bleiben müssen. Erst Konsument, dann Bürger? Ich sehe da eine inakzeptable Schieflage. Immerhin wird nun mehr über das Thema Einsamkeit gesprochen, zumindest jetzt nach mehr als einem Jahr Pandemie.

Warum ist das so wichtig?

Kinnert 65 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind einsam. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen weist eine depressive Symptomatik auf. Jedes fünfte Kind neigt zu selbstverletzendem Verhalten. Die Suizidrate hat im Lockdown deutlich zugenommen. Die mentale Belastung ist sehr hoch, sie greift auch das Immunsystem an. Ganz unabhängig von der Pandemie führt das subjektive Empfinden von Einsamkeit zu psychischen und physischen Erkrankungen. Der Einfluss entspricht 15 Zigaretten am Tag; Einsamkeit macht doppelt so krank wie langjährige Adipositas.

Als Regierungspartei im Bund und in elf Landesregierungen hat die CDU die Pandemiepolitik stark geprägt. Trifft Ihre Kritik vor allem die eigene Partei?

Kinnert Ich möchte mich in meiner Partei engagieren, nicht indem ich zu allem applaudiere, sondern indem ich Argumente einbringe und versuche, die Ausrichtung zu verbessern. Es ist eben schneller über pauschale Ausgangssperren entschieden, wenn im Parlament nur Abgeordnete sitzen, die sich Einfamilienhäuser mit Gärten leisten können. Ich hätte mir gewünscht, dass vielfältigere Stimmen berücksichtigt werden. Gerade in den ersten Monaten haben wir das Leid von Kindern, Jugendlichen und Studierenden ignoriert. Das ist ein Problem der Repräsentanz. Deswegen bin ich entgegen der Linie meiner Partei auch der Meinung, dass wir das Wahlalter auf 16 herabsetzen sollten. Genauso finde ich, dass über 80-Jährige in vielen Fragen vernachlässigt worden sind, allen voran bei der digitalen Teilhabe.

Warum findet das Thema Einsamkeit trotzdem seiner Bedeutung bisher wenig Beachtung?

Kinnert Länder mit einer starken Industriegeschichte sind auf Erwerbsfähigkeit fokussiert – daher auch die Vernachlässigung der ganz Jungen und der ganz Alten. Und es gibt eine Konzentration auf die physische Gesundheit. Von den Fördergeldern für medizinische Forschung wird nur ein kleiner Anteil auf die Erforschung von psychischen Erkrankungen und mentalen Stressfaktoren verwendet. Einsamkeit wird häufig als sentimentales, weiches Thema geringgeschätzt.

Großbritannien und Japan haben eigene Einsamkeitsministerien eingeführt. Sollte es das auch in Deutschland geben?

Kinnert Zunächst brauchen wir die Diagnose und Einordnung: Einsamkeit ist eine der größten gesellschaftspolitischen Herausforderungen, folgenschwer und unterschätzt. Dieser Befund ist Voraussetzung für den Kampf gegen Einsamkeit, der auch in unserem Wahlprogramm verankert werden sollte. Und ja: Es braucht klare politische Zuständigkeit. Das muss kein eigenes Ministerium sein, denn Einsamkeit betrifft soziale, gesundheitliche, ökonomische Fragen gleichermaßen und zieht sich quer durch alle Politikfelder. Ich bin für einen Beauftragten der Bundesregierung. Generell stelle ich fest, dass moderne Phänomene wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Migration und eben auch Einsamkeit über die starren Zuschnitte von Ministerien hinausgehen. Unser heutiges Politiksystem ist einfach Jahrzehnte alt.

Sind Sie für einen radikalen Neuzuschnitt?

Kinnert Was heißt radikal? Wir brauchen atmende, agile Infrastruktur und eine politische Architektur, die reformierbar und modernisierbar ist. Ich fände es fatal, sich dem zu verweigern, weil es den Herausforderungen unserer Zeit nicht gerecht werden würde.

Was stellen Sie sich unter einem „Modernisierungsjahrzehnt“ vor?

Kinnert Zumindest halte ich nichts davon, in einem Atemzug diesen Begriff zu nennen und im nächsten geschlechtergerechte Sprachregelungen zu schmähen und damit niedere Instinkte zu bedienen, wie es Friedrich Merz getan hat. Wir brauchen agilere Infrastrukturen und mehr soziale Teilhabe für Menschen, die sich in unserer extrem individualisierten Gesellschaft überfordert fühlen. Ich glaube, dass der demografische Wandel noch immer unterschätzt wird. Um Ökonomie und Ökologie zu versöhnen, brauchen wir mehr Investitionen in nachhaltige Technologien. Wir brauchen mehr Förderung für junge Start-Ups. Wir müssen noch mehr für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse tun, das ist auch mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ein wichtiges Thema. Und wir müssen Perspektiven schaffen für viele junge Menschen, die durch die Corona-Krise ihren Job oder die Aussicht auf einen Ausbildungsplatz verloren haben. Der jungen Generation ein Vertrauen in das Morgen und Übermorgen zu geben, ist eine der großen Aufgaben.

Klingt ambitioniert. Armin Laschet zieht mit dem Versprechen eines Modernisierungsjahrzehnts in den Wahlkampf, aber man hört noch wenig Inhaltliches. Wird er dem eigenen Anspruch gerecht?

Kinnert Armin Laschet ist natürlich in einer ganz anderen Situation als ich. Als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat er jeden Tag mit der Pandemiebewältigung zu tun. Ich dagegen habe den Luxus, nahezu unberührt von der Tagespolitik in Ruhe nachdenken zu können. Aber ich finde problematisch, noch kein Wahlprogramm vorgelegt zu haben, aber schon munter die Programme anderer Parteien zerpflücken und deren Widersprüche aufzeigen. Unser Programm muss jetzt schnell kommen.

Sie wirken noch nicht sehr überzeugt von Laschets Kurs als Parteichef und Kanzlerkandidat.

Kinnert Armin Laschet steht für mich für drei große Ideen. Der erste Block ist der Umgang mit der Transformation im Industrieland NRW. Ich finde überzeugend, wie er ökologische Fragen mit sozialem Ausgleich zusammendenkt. Zum Zweiten war Laschet erster Integrationsminister und hat in seiner Bewerbungsrede um den Parteivorsitz als einziger Kandidat sofort und unmissverständlich vor Rechtsterrorismus gewarnt. Seine klare Linie gegen rechts rechne ich ihm hoch an. Und, zum Dritten, wird oft vergessen, dass Laschet als einziger CDU-Ministerpräsident mit Schwarz-Gelb eine bürgerlich-konservative Regierung anführt. Er wird oft fälschlicherweise in die linke Ecke innerhalb der CDU gestellt. Nach der Pandemie kommt es nicht darauf an, Gelder umzuverteilen, die wir ohnehin nicht haben. Linke Politik und auch die der Grünen basieren genau darauf. Generationengerechtigkeit bedeutet für mich aber nicht Umverteilung, sondern die Förderung junger Unternehmen und Mittelständler, Entbürokratisierung und Anreize für Investitionen.

Bisher hat Laschet nur Friedrich Merz als Teil seines Wahlkampfteams präsentiert. Gewinnt er damit junge, progressive Menschen?

Kinnert Ich halte es für unglücklich, dass Merz als bisher einziger Kopf das Zukunftsteam der CDU repräsentiert. Wir brauchen ein breit aufgestelltes Team und vor allem mehr Frauen. Es ist jetzt an der Zeit, weitere Namen zu nennen, die die verschiedenen Flügel in der Partei repräsentieren – und vor allem müssen wir nun nach Hahnenkämpfen zwischen Laschet, Merz, Röttgen und Söder und unserem feststehenden männlichen Generalsekretär sehr offensiv die Frauenfrage beantworten.

Welche Köpfe wünschen Sie sich im Team?