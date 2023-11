Einigung der Ministerpräsidentenkonferenz Was Bund und Länder bei Deutschlandticket und Planungsbeschleunigung beschlossen haben

Die Spitzen von Bund und Ländern haben sich am Montagabend neben der Migrationspolitik auch mit den schleppenden Verfahren in Deutschland beschäftigt, die beispielsweise den Bausektor und die Energiewirtschaft bremsen. Sehr schnell gelang die Einigung auf einen „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ verständigt. Dieser „Deutschlandpakt“, der Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besonders wichtig war, soll alle Planungs- und Bauprozesse beschleunigen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland durch wachsende bürokratische Anforderungen immer langsamer wurden. Bürokratielasten für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung sollen „spürbar“ reduziert werden. Dies gilt als wichtige Voraussetzung, etwa den raschen Ausbau der Erneuerbaren Energie ausreichend schnell bewältigen zu können. Auch bei der Finanzierung des Deutschlandtickets gab es eine Einigung. Die Einzelheiten: