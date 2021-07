Afghanistan-Einsatz : Deutschlands Umgang mit Ortskräften ist schäbig

Die letzten Bundeswehrsoldaten am Dienstag in Afghanistan auf dem Weg in einen C-17-Militärtransporter. Foto: dpa/Torsten Kraatz

Meinung Vollmundig waren die Ankündigungen: Die Ortskräfte würden nicht schutzlos zurückgelassen, wenn Deutschland Afghanistan verlässt. Genau so ist es jetzt aber gekommen. Die Botschaft an alle Ortskräfte weltweit: Ihr könnt Euch auf uns nicht verlassen. Das ist schäbig und gefährlich.

Von Gregor Mayntz

In ihrer verbalen Geradlinigkeit ist sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer treu geblieben. Unter der dicken Überschrift „Ministerin will gefährdete afghanische Ortskräfte in Sicherheit bringen“, lässt sie sich auf der Homepage der Bundeswehr seit dem 23. April diesen Jahres herausgehoben zitieren mit der Feststellung: „Ich empfinde es als eine tiefe Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, diese Menschen jetzt, wo wir das Land endgültig verlassen, nicht schutzlos zurückzulassen.“ Konsequenterweise lieferte sie genau zwei Monate später, am 23. Juni, im Bundestag Details nach: Alle, die seit 2013 für die Bundeswehr oder die Bundespolizei gearbeitet hätten, bekämen die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. „Wir werden - das ist jetzt unsere größte Aufgabe - dafür sorgen, dass wir das logistisch bewerkstelligen können“. Und: Es werde eine Lösung geben, die „diese Menschen sicher nach Deutschland bringt“.

An Eindeutigkeit ist diese wiederholte Zusicherung kaum zu übertreffen. Tiefe Verpflichtung - nicht schutzlos zurücklassen - sicher nach Deutschland bringen. Deutschland hat zwar in den letzten Wochen knapp 2400 Visa an Ortskräfte und deren Angehörige ausgegeben. Aber alle konkreten Erwartungen enttäuscht. Sie konnten sehen, wie die letzten Soldaten sicher in die Flieger stiegen und in Deutschland landeten. Sie selbst wurden, um die Worte des Ministerin-Versprechens noch einmal aufzugreifen, schutzlos zurückgelassen und nicht sicher nach Deutschland gebracht.

Dabei hatten alle Verantwortlichen zuvor keinen Zweifel gelassen, dass ein aktiver Schutz nicht etwa eine generöse Geste wäre, sondern zum Selbstverständnis einer Mission gehört, mit der Deutschland in Afghanistan Vertrauen aufbauen und Hilfe auf Gegenseitigkeit garantieren wollte. Dazu noch einmal die CDU-Ministerin in ihrer Selbstverpflichtung vom 23. April: „Wir reden hier von Menschen, die zum Teil über Jahre hinweg auch unter Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit an unserer Seite gearbeitet, auch mitgekämpft haben und ihren persönlichen Beitrag geleistet haben.“

Und dafür bekommen sie nun was? Eine Abfindung und ein Stück Papier, das sie berechtigt, in Deutschland einzureisen - wenn sie es auf eigene Faust bis hierher schaffen. Die Sicherheitslage in Afghanistan wird von der Bundesregierung aktuell als eine „sehr schwierige“ bezeichnet. Aus dem Camp Marmal durften sich Bundeswehrsoldaten keinen Millimeter herausbewegen, wenn sie nicht schwer geschützt waren und die Nachrichtendienste keine konkrete Gefahrenwarnung hatten. Nun sind die Deutschen weg, haben nicht einmal einen Zettel an der Tür hinterlassen, wohin sich die zurückgebliebenen Ortskräfte bei Gefahr wenden können.

Auch zu der von der Ministerin angekündigten logistischen Lösung, die die Ortskräfte sicher nach Deutschland bringe, hat ihre Sprecherin nun nichts mitzuteilen und beschränkt sich auf die - ausgelaufene - Unterstützung in den Büros des Auswärtigen Amtes. Dann erfolgt von den Ministeriumssprechern ein neuer Anlauf, der auf Schein statt Sein setzt. Für die Ortskräfte gebe es ein Callcenter und die Möglichkeit, ihre Gefährdung per Mail zu melden. Sie müssten dann auch nicht nach Pakistan oder Indien reisen, um ihre Anträge zu stellen, sondern das könnten sie in Kabul. 430 Kilometer liegen zwischen Mazar-i-Scharif und Kabul. Ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Aber immerhin eine Möglichkeit. Dann kommt die Nachricht von Hilfsorganisationen, in Kabul seien die ersten Ortskräfte inzwischen bereits abgewiesen worden.

Ausflüchte auch aus dem Entwicklungsministerium. Ja, es gebe die Vereinbarung innerhalb der Bundesregierung, nicht nur solchen Ortskräften Visa zu geben, die in den letzten zwei Jahren beschäftigt gewesen seien, sondern allen seit 2013. Aber das gelte nur für Ortskräfte von Verteidigungs- und Innenministerium, nicht für die des eigenen Hauses. Schließlich solle das zivile Engagement in Afghanistan fortgesetzt werden.

Aus der Truppe melden sich einzelne Soldaten, die sich um die Sicherheit derjenigen sorgen, mit denen sie so intensiv und vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Sie halten es für realistisch, was ein afghanischer Dolmetscher in Diensten der Deutschen prophezeit. „Die Taliban werden uns nicht vergeben, sie werden uns töten.“ Zwar gebe es die Zusicherung der Taliban, sie würden den Ortskräften nichts tun, wenn diese unauffällig in ihr normales Leben zurückkehrten und zuvor „Reue zeigen“. Doch die Berichte von Folterungen und Ermordungen jener, die für die Taliban stets als „Sklaven der Invasoren“ galten, lassen viele Ortskräfte an dem Versprechen zweifeln.

Deshalb schämen sich auch Bundeswehrsoldaten für den Umgang mit den Ortskräften. Entsprechende Stimmen sind sowohl aus der Truppe als auch dem Ministerium zu hören. Diese wunderbar und viel schneller als geplant abgelaufene Logistik konnte einen tonnenschweren Gedenkstein und Zehntausende Liter an Alkohol ausfliegen - aber keine Ortskraft mit der Zusicherung der sicheren Aufnahme in Deutschland?