Kanzler-Ankündigung Deutschlandpakt: „Dünne Suppe“ oder richtiger Schritt?

Harsch fiel nach der Ankündigung des Kanzlers die Reaktion von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst aus. Er sprach das aus, was auf Länderseite wohl viele gedacht haben: „Ich fühle mich offen gesprochen veräppelt“, so Wüst zu unserer Redaktion. Der CDU-Politiker ergänzte: „Der so genannte Deutschlandpakt ist ein reiner PR-Gag für Projekte, die ohnehin schon in der Pipeline sind und die wir als Länder schon seit langem fordern.“ Wüst erinnerte daran, dass seit zehn Monaten Ideen der Länder zur Planungsbeschleunigung auf dem Tisch lägen. „Monatelang kam keine Reaktion aus dem Kanzleramt. Der Bund hat wertvolle Zeit vertrödelt - zu Lasten des Wirtschaftsstandorts Deutschland“, sagte Wüst. „Wenn der Kanzler seine neuen, vollmundigen Ankündigungen wirklich und endlich ernst meinen sollte, nehmen wir ihn direkt in die Pflicht.“ Die Länder stünden sofort bereit, „den längst verabredeten Pakt für Planungsbeschleunigung jetzt auch umzusetzen.“