Scholz und der „Deutschlandpakt“ Das Misstrauensvotum des Kanzlers

Den Streit in der Ampel bekommt der Kanzler jedoch nicht in den Griff, wenn er das überhaupt will. Also sucht er sein Heil jetzt zusätzlich bei anderen. Der „Deutschlandpakt“ ist somit auch ein Misstrauensvotum gegen die eigene Koalition. Denn vieles von dem, was Scholz beschleunigen und endlich entfesseln will, könnten die Partner mit ihrer Mehrheit schlichtweg machen oder auf den Weg bringen. Für anderes braucht man in der Tat die Länder und die Kommunen.