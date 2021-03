Urlaub über die Feiertage : Oster-Reisen nur unter scharfen Auflagen

Berlin Wer über die anstehenden Feiertage verreisen möchte, für den werden Tests und digitale Registrierungen zur Pflicht. Der Grenzverkehr zwischen Deutschland und Tirol wird dagegen wieder einfacher.

Nein. Je nach Pandemielage in den einzelnen Staaten wird nach drei Kategorien unterschieden. Sogenannte Virusvariantengebiete stellen für Deutschland die „größte Gefahr“ (Seehofer) dar. Es sind Staaten, in denen die südafrikanische, britische oder brasilianische Mutante grassiert. Einreisen von dort sind nur in wenigen Ausnahmen möglich. Zudem gibt es strenge Quarantänevorschriften. Es gilt ein öffentliches Beförderungsverbot zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die anderen beiden Kategorien sind Hochinzidenz- sowie Risikogebiete.

Die Fluggesellschaften haben sich auf die neuen Vorschriften offenbar bereits eingestellt und bieten an vielen Flughäfen kurzfristige Testmöglichkeiten an. So war die Berlinerin Elisabeth W. am Dienstagmorgen eine der ersten Deutschen, die unter die neue Vorschrift fiel. Sie hatte sich im Rahmen einer Dienstreise zwei Tage in Toulouse/Frankreich, einem Hochinzidenzgebiet, aufgehalten. Problemlos bekam sie per Internet morgens einen Termin im Testcenter am Flughafen Toulouse, zwei Stunden vor ihrem Abflug. Der Antigentest kostete 46 Euro und war in 20 Minuten fertig. Nur mit ihm rückte Air France die Bordkarte heraus. Online konnte man diese nicht mehr anfordern.