Im internationalen Vergleich : Deutschland Schlusslicht beim digitalen Lernen

München Nagelprobe Corona-Krise: Wenn es um digitales Lernen geht, liegen deutsche Schulen im Vergleich zu anderen Ländern ganz weit hinten. Manche Eltern können dem Online-Unterricht aber auch nichts abgewinnen.

Den Schulen in Deutschland ist der Übergang zum Online-Unterricht in der Coronakrise in einem internationalen Vergleich schwerer gefallen als in anderen Ländern.