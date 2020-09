Deutschland will 1553 Menschen aus Griechenland holen : Saarland sieht kein Problem bei Aufnahme von Flüchtlingen

Berlin/Athen/Saarbrücken Nach dem Kompromiss in Berlin über die Aufnahme weiterer Flüchtlinge, will das Saarland seinen Beitrag leisten.

Deutschland will nach der Brandkatastrophe von Moria mehr Hilfe leisten und zusätzlich 1553 Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen. Darauf haben sich Union und SPD am Dienstag verständigt, wie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) mitteilte. Auch das Saarland will seinen Beitrag leisten, betonte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Abend. „Durch die Erfahrungen der letzten Jahre ist dies ohne großen weiteren organisatorischen Aufwand möglich.“ Wie viele von den 1553 Flüchtlingen das Land übernehme, sei allerdings noch unklar, sagte Zeyer. „Eine genaue Verteilung wurde zwischen Land und Bund bisher nicht festgelegt.“ Insgesamt sind es 408 Familien mit Kindern, die Deutschland aufnehmen will und die die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden.