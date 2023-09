EU-Innenministertreffen Deutschland macht Weg zu schärferen Asyl-Regeln frei

Auf dem Verhandlungstisch in Brüssel liegt ein Text, der genau festhält, was alles an vrschärften Auflagen für Flüchtlinge möglich sein soll, wenn die Kapazitäten eines Staates durch den Ansturm überstrapaziert werden, etwa weil ein Drittstaat Flüchtlinge „instrumentalisiert“. Damit meinen die EU-Gesetzgeber Zustände wie an der Grenze zu Polen, wohin Belarus Flüchtlinge in großer Zahl brachte, um die EU zu destabilisieren und eine Abschwächung der Sanktionen zu erreichen. Noch steht in dem Text, dass die Rettung von Schiffbrüchigen durch private Hilfsorganisationen nicht als ein solches „Instrumentalisieren“ angesehen werden könne. Den Satz will Italien gestrichen wissen. Indirekt zielt auch das gegen Deutschland, denn die Ampelregierung finanziert im Mittelmeer private Seenotretter aus Steuergeldern - sehr zum Missfallen Italiens. Auch Polen, Ungarn und Österreich melden Bedenken an. Zugleich macht Österreichs Innenminister Gerhard Karner klar, „die großen Punkte im Auge zu behalten“.