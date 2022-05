Waffenlieferung : Deutschland liefert Ukraine Panzerhaubitzen

Sliac Die Ukraine wird mit zwölf hochmodernen Panzerhaubitzen ausgerüstet, um gegen die russischen Angreifer bestehen zu können. Davon kommen sieben aus Deutschland.

Deutschland wird der Ukraine sieben hochmoderne Panzerhaubitzen 2000 liefern, damit sich das Land gegen den russischen Angriff besser wehren kann. Dies kündigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei einem Besuch in der Slowakei an, einem Nachbarland der Ukraine.

Langer Streit um Waffenlieferungen

Die beiden Ministerinnen besuchten auf dem Militärflughafen Sliac Soldaten, die mit dem Flugabwehrsystem Patriot zur Verstärkung an die Nato-Ostflanke verlegt wurden. Um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gab es in Deutschland lange Streit.