Gegen schnelle Ausbreitung : Deutschland kontrolliert Grenzen - Rückstaus an Übergängen

Saarbrücken/Weil am Rhein Die Ausbreitung des Coronavirus zwingt Deutschland zu immer drastischeren Maßnahmen. Die Bundespolizei kontrolliert nun an Grenzen im Süden, Westen und Norden. Erste Folgen sind bereits zu spüren.

Auch in Baden-Württemberg liefen die Grenzkontrollen an. Am Grenzübergang im südbadischen Weil am Rhein kamen aus Richtung Schweiz am Morgen kaum Autos. Die Beamten trugen zunächst keine Schutzausrüstung oder Atemmasken. Die an Baden-Württemberg grenzende französische Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) gilt als Risikogebiet.