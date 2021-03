Wegen Unionsaffären : Deutschland droht Abrutschen im Korruptionsvergleich

Der Polizei-Schriftzug in einem Zivilfahrzeug, in dessen Scheibe sich der Schriftzug der Günzburger CSU-Geschäftsstelle spiegelt - Schauplatz von Durchsuchungen und Ermittlungen gegen Bundes- und Landtagsabgeordnete. Foto: dpa/Stefan Puchner

Berlin Jedes Jahr wird der Stand der Korruption in den Ländern der Welt gemessen. Bislang war Deutschland unter den obersten zehn mit der geringsten Korruption. Da es um die Wahrnehmung der Bevölkerung geht, droht dieser Status in der Unionsaffäre nun verloren zu gehen.

Die Unionsaffären um Maskendeals und Aserbaidschan-Verbindungen könnten Deutschland auf dem internationalen Korruptionsvergleich Plätze kosten. „Im Zuge der aktuellen Korruptionsfälle ist es durchaus möglich, dass Deutschland in der kommenden Ausgabe des Korruptionswahrnehmungsindexes schlechter abschneidet als bisher“, sagte der Vorsitzende von Transparency Deutschland, Hartmut Bäumer, unserer Redaktion. „Die Fälle erschüttern natürlich das Vertrauen in einige politische Entscheidungsträger und müssen umfassend aufgeklärt werden“, erklärte Bäumer. Die Affären dürften jedoch nicht dazu führen, „die Politik“ insgesamt unter Generalverdacht zu stellen.

Umso wichtiger seien jetzt verbindliche Maßnahmen für mehr Transparenz und Korruptionsprävention, hob der Transparency-Chef hervor. „Dazu gehört die Offenlegung aller Nebentätigkeiten auf Euro und Cent genauso wie ein umfassendes Lobbyregister mit legislativem Fußabdruck, sodass die Öffentlichkeit künftig sehen kann, wer konkret in welcher Form Einfluss auf Gesetze oder politische Entscheidungen genommen hat“, erläuterte Bäumer.

In der Maskenaffäre wird inzwischen intensiv gegen den ehemaligen bayerischen Justizminister Alfred Sauter ermittelt. Am Mittwoch ließ die Staatsanwaltschaft auch das Landtagsbüro in München durchsuchen. Laut Angaben der Ermittler steht das Vorgehen im Zusammenhang mit den Vorwürfen von Korruption gegen den früheren Parteifreund Sauters und bis Februar für Gesundheit zuständigen Unions-Vizefraktionschef Georg Nüßlein. Er ist inzwischen aus der CSU und der Unionsfraktion ausgetreten. Sauter wie Nüßlein weisen die Vorwürfe zurück.