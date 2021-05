Nach Anstieg in den Vormonaten : Weniger Corona-Patienten auf der Intensivstation

Berlin Im März und im April waren die Zahlen der Intensiv-Patienten deutlich gestiegen.

Die Zahl der Covid-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung in Deutschland geht zurück. „Worüber wir sehr froh sind“, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), am Sonntag in einem Video-Statement. Aktuell lägen rund 4600 Menschen mit Corona auf der Intensivstation.