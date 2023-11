Weniger Bierkonsum Deutsche trinken weniger Alkohol

Laut Bundesregierung tranken 2021 13 Prozent der Bevölkerung – umgerechnet knapp 10,8 Millionen Menschen – in einem riskanten Maß Alkohol. Das entspricht 24-60 Gramm Alkohol pro Monat bei Männern und 12-40 Gramm bei Frauen. Zur Einordnung: Zwölf Gramm Alkohol sind in einem Glas Bier (300 ml), Wein (125 ml) oder einem doppelten Schnaps (40 ml) enthalten. Zwei Prozent der Deutschen trinken in gefährlichem Maß (Männer bis 120 Gramm, Frauen bis 80) und 0,3 Prozent haben einen Hochkonsum, der darüber hinaus geht.